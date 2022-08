4 sites web pour télécharger de la musique MP3 à partir de YouTube

Bien qu’aujourd’hui nous écoutons de la musique principalement par le biais de services tels que Spotify, Apple Music ou Youtube Music, il est inévitable qu’il y ait parfois une chanson qui nous manque et que nous ne pouvons pas trouver. Une seule recherche sur YouTube nous amène à ce son dont nous avons envie. Mais pour l’enregistrer sur votre appareil, vous aurez besoin d’un convertisseur YouTube en MP3.

YouTube vous permet de télécharger votre chansons et vidéos pour jouer dans l’application elle-même. Mais seulement si vous êtes un utilisateur de YouTube Premium payant, c’est-à-dire. Mais si tout ce que vous voulez faire est de jouer une chanson ou un fichier audio sur votre smartphone quand vous êtes hors ligne vous pouvez vous tourner vers un convertisseur YouTube. Un outil qui extrait le contenu et l’enregistre. Dans le cas d’une chanson, dans le Format audio MP3.

Auparavant, nous avons vu des lecteurs alternatifs pour regarder des vidéos YouTube sans publicité et des outils de bureau pour télécharger des vidéos de YouTube, TikTok et d’autres plateformes. Et puisqu’il y en a deux sans trois, jetons un coup d’œil à certains d’entre eux. Convertisseurs de YouTube en MP3 pour élargir votre collection de musique avec des petites perles que vous trouvez sur YouTube.



Convertisseur vidéo en ligne YouTube MP3

Nous commençons par Convertisseur vidéo en ligne YouTube MP3 l’un des nombreux convertisseurs YouTube qui vous permettent de choisir d’enregistrer la vidéo ou l’audio. La vidéo au format MP4 et l’audio au format MP3. Il est très facile à utiliser et présente l’avantage de ne pas comporter de publicité gênante et de ne pas nécessiter d’inscription.

Il suffit de rechercher la chanson sur YouTube, de copier le lien et de le coller dans le champ vide de ce convertisseur YouTube. Cliquez ensuite sur Convertir et attendez. L’outil en ligne détectera la vidéo et vous demandera si vous voulez la télécharger, télécharger une autre vidéo ou la partager via Facebook. Cliquez sur Télécharger et vous obtiendrez un MP3 contenant la chanson que vous recherchiez.



OnlineVideoConverter

Sur le portail OnlineVideoConverter il existe des convertisseurs pour tous les goûts. L’un d’entre eux sert précisément à convertir les vidéos YouTube en MP3. Pas de publicité, pas d’inscription et il suffit de coller le lien vers la vidéo YouTube, de cliquer sur Début et, enfin, dans Télécharger.

Ce convertisseur agit comme un Téléchargeur de vidéos YouTube. C’est-à-dire que si vous cliquez sur le menu déroulant MP3 et le changez en MP4, vous pourrez enregistrer la vidéo complète, avec l’image et le son. Vous verrez le vignette de la vidéo et le bouton de téléchargement correspondant.



BigConv YouTube to Mp3 Converter (en anglais)

Un autre excellent outil en ligne qui fait office de convertisseur de YouTube en MP3. Son nom est BigConv YouTube to Mp3 Converter (en anglais) et BigConv tout simplement. Il ne vous importune pas avec des publicités, ne nécessite pas d’inscription et vous ne devez rien télécharger sur votre téléphone ou votre ordinateur. Audio MP3 uniquement avec la chanson que tu voulais.

Il fonctionne de la même manière que les outils précédents. Vous recherchez la chanson sur YouTube, vous copiez le lien, vous le collez dans le champ de recherche de BigConv et cliquez sur Recherche. Vous verrez les informations techniques de la vidéo : nom, taille, débit binaire maximal disponible et durée. Il vous suffit de cliquer sur le icône de téléchargement sur la droite et profitez-en.



getmp3 YouTube downloader

Que vous souhaitiez enregistrer ou télécharger des vidéos YouTube ou simplement leur contenu audio en MP3, avec getmp3 YouTube downloader vous serez plus que satisfait. Aucune publicité et prêt à être utilisé sur n’importe quel appareil via le navigateur web. Tout comme les exemples précédents, allez.

Lorsque vous collez le lien vers la vidéo, ce convertisseur YouTube afficher une liste déroulante avec les qualités audio disponibles. Par exemple, un MP3 sonne mieux en 320 kbps qu’en 64 kbps. Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir de sauvegarder l’audio mais aussi la vidéo en MP4. Choisissez l’option que vous voulez et cliquez sur Télécharger. C’est aussi simple que cela.