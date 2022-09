5 films Netflix pour célébrer la rentrée des classes

Les vacances sont terminées et, dans une grande partie du monde, la vie quotidienne reprend son cours normal. Cela inclut, bien sûr, le retour à l’école pour les écoliers de tous âges et de tous niveaux. Il s’agit d’une routine annuelle qui, bien qu’elle fasse désormais partie de la vie familiale, est souvent un moment fastidieux, voire un peu aigre. Le retour en classe est la fin du temps libre, du repos et, sans doute, d’un temps de détente qui mettra des mois à revenir. Mais ne vous inquiétez pas, les films Netflix sont là pour vous aider avec la rentrée des classes.

Il est parfois nécessaire de se rappeler pourquoi il est agréable de retourner en classe et aux habitudes quotidiennes. Malgré les devoirs et les horaires. C’est une chose qu’un bon groupe de films prend en compte et explore avec de l’humour et des rebondissements uniques. L’accent mis sur le retour à la normale après des semaines de détente peut être plus intéressant qu’il n’y paraît.

Alors, voilà cinq films Netflix qui font de la rentrée des classes une expérience inoubliable. Ils analysent également comment ce petit rituel collectif de retour à l’apprentissage ne devrait pas être si fastidieux. Retour sur un âge d’or dont nous nous souvenons tous, tôt ou tard, avec une affection particulière et, sans doute, une naïveté attachante.

Seigneurs du métal

À l’école, les objectifs à long terme semblent inatteignables. Ainsi, les plus petites batailles deviennent de grandes allégories. Faire partie d’un groupe de rock en fait partie. En plus d’être le rêve de nombreux adolescents, il est aussi une transition vers la liberté et une vocation qui s’exprime avec enthousiasme.

Le réalisateur Peter Sollett et le scénariste D. B. Weiss (le célèbre créateur de Game of Thrones) l’aborde sous l’angle d’un rêve invraisemblable. Une grande partie de l’intrigue de ce film Netflix se concentre sur la possibilité de transformer une seule performance scénique en un objectif idéal. Une qui englobe les aspirations futures et même une perception curieuse de l’identité que la musique peut fournir.

Seigneurs du métal construit une histoire qui fonctionne à plusieurs niveaux. D’une part, il s’agit d’une exploration atypique du milieu scolaire américain, si souvent schématisé et stéréotypé. Bien que, à cette occasion, il soit montré par le biais de la créativité, la recherche de l’individualité et la notion de différence.

D’autre part, il est une analyse bienveillante des grandes nostalgies générationnelles se sont transformés en points forts dans des projets personnels. Sans grandes prétentions, mais avec un scénario bien construit et plein de sensibilité, ce film Netflix est une métaphore sur le fait de grandir. Et surtout, des grands exploits réalisés dans les couloirs de l’école et dont on se souviendra, à l’avenir, avec gentillesse et affection.

Moxie un énorme succès sur Netflix

Vivian (Hadley Robinson) est une élève de seize ans qui doit faire face à l’environnement scolaire difficile qui l’entoure. Comme tant de filles de son âge, elle se sent inadéquate au milieu d’une pression sociale invisible mais persistante. Être belle, populaire et, surtout, affronter le regard scrutateur du reste des élèves. Ces thèmes semblent communs, jusqu’à ce que le scénario les analyse sous leur aspect le plus sombre : comment survivre au rejet, à la discrimination, aux brimades et même à des questions aussi graves que la sexualisation des adolescents ?

Le réalisateur Amy Poehler utilise une prémisse apparemment habituelle dans ce succès de Netflix pour analyser ce que c’est que d’être une jeune femme à une époque exigeante et violemment critique. Mais au lieu d’opter pour le personnage typique qui cherche à être accepté, Vivian parvient à se regarder à travers ses qualités exceptionnelles. Le résultat est une conception complexe de l’isolement et du déracinement de la jeunesse qui est presque attachante. Une chose que l’on comprend grâce à Claudia (Lauren Tsai), la meilleure amie de Vivian.

L’intrigue dépeint les couloirs de l’école comme un foyer de sexisme et de misogynie. Mais la structure de l’atmosphère raréfiée de l’école change complètement lorsque Lucy (Alycia Pascual-Peña), un symbole de rébellion et d’énergie axée sur le changement, rejoint le groupe. Franc-parler, direct et n’ayant pas peur de transgresser les règles de l’art. le statu quo de l’école. Et avec assez d’agilité mentale pour pour montrer la puissance de ce refus de la tradition scolaire de l’abus. Poehler montre avec audace comment un nouveau type de pouvoir des jeunes peut naître de la salle de classe et refléter les préoccupations et les questions de toute une génération.

L’année où j’ai obtenu mon diplôme

Stephanie Conway (Rebel Wilson) a vécu une tragédie inclassable. Pom-pom girl et élève la plus populaire de son lycée, elle est tombée dans le coma avant la fin de la période critique de remise des diplômes. Vingt ans plus tard, elle se réveille dans un monde différent. Non seulement parce qu’elle doit faire face au fait qu’elle a perdu une grande partie de sa jeunesse. Mais aussi parce que la réalité qui l’entoure est tellement unique que Stephanie doit réapprendre à vivre.

Ce film intéressant de Netflix, qui peut sembler être une satire moqueuse sans grande substance, est en fait un regard subtil sur un certain nombre de questions d’intérêt contemporain. En particulier, la manière dont la culture est appréhendée à travers un nouveau type de sensibilité. Aussi, l’importance d’un fossé générationnel sans précédent. L’analyse est si vaste et compliquée qu’elle transforme l’humour subversif de Wilson en une opinion satirique sur toute une série de questions.

Du politiquement correct aux rôles de genre. Il n’y a rien qui ne fasse pas partie du répertoire de blagues de ce hit de Netflix. Wilson déploie tout son talent sarcastique pour provoquer un malaise et susciter des débats inattendus. Mais elle lie également son désarroi face à la vie qu’elle a laissée derrière elle et qu’elle doit reconquérir à une nostalgie évidente de son identité perdue. La comédienne trouve un côté plus adulte à explorer et, en particulier, une expression plus intuitive de ce qui peut la faire rire. Le point culminant du film.

Superstars

Le lycée engendre plusieurs des grandes angoisses d’une génération de jeunes. Une chose sur laquelle Seth (Jonah Hill) et Evan (Michael Cera) ont été très clairs depuis le début de leur année de terminale. Avec une amitié étroite, bizarre et exagérée. Tous deux sont convaincus que les adieux dans les couloirs signifient aussi autre chose.

Un passage à l’âge adulte extravagant ? Pour dépasser toutes les limites ? Il n’y a pas de réponses faciles aux aspirations du duo, prêt à clore une étape de sa vie sur une note élevée. Ce qui est clair, c’est qu’ils le feront ensemble et au milieu d’un plan fou pour passer la meilleure nuit de leur vie.

Ce petit classique du genre adolescent est un regard décalé, drôle et presque mélancolique sur les dernières années d’une scène qui ne se répète pas. Ce film Netflix vise le divertissement sans grandes prétentions Seth et Evan vont vivre la nuit la plus extraordinaire de leur vie. Ils le feront sans regarder en arrière et avec la conscience innocente que, par la suite, tout cela ne sera plus qu’un souvenir flou. Un message singulier qui sous-tend les rires, les blagues tordues et la notion que l’on n’est jeune qu’une fois.

Matilda

Matilda (Mara Wilson) est née dans la mauvaise famille. Elle le sait depuis qu’elle est toute petite, et elle le prend bien. Mais elle n’est pas seule : elle est entourée de livres, autant qu’elle peut en lire. Aussi, un secret. Une capacité extraordinaire qui fera d’elle la fille la plus spéciale de l’école. L’école de Mlle Agatha Trunchbull. En même temps, une héroïne miniature, destinée à sauver ses camarades de classe du joug de la méchante directrice.



L’histoire classique de Roald Dahl a été portée à l’écran avec un casting idéal qui a fait de son adaptation un succès. Ce classique du cinéma, qui fait partie du catalogue de Netflix, ne se résume pas à ce que Wilson soit l’incarnation parfaite d’un enfant prodige qui a ébloui les lecteurs.

Elle est accompagnée d’une distribution adulte, qui a donné des visages aux personnages dans une version vivante et inoubliable. Au final, le film rend hommage au livre, mais il fait aussi quelque chose de plus. Il crée l’une des histoires les plus attachantes du cinéma.