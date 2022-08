5 personnages controversés dans Les Anneaux de Pouvoir

Les anneaux de pouvoir d’Amazon Prime Video pourrait devenir l’une des plus grandes séries de l’année, et accessoirement l’une des plus controversées. Tout cela à cause de la décision de la production de situer et non d’adapter une histoire dans les royaumes imaginés par J.R.R. Tolkien. Pour le meilleur ou pour le pire, la nouvelle vision de la Terre du Milieu, comporte la responsabilité de réécrire la vision de l’auteur célèbre. Il s’agit également d’explorer de nouvelles façons de raconter la vaste mythologie de l’œuvre originale.

Mais la perspective qu’une chambre d’écrivains prenne des décisions majeures concernant la fiction de Tolkien est inquiétante. D’autant plus que Les anneaux de pouvoir se déroule au Second Age. Une période des romans dont on sait assez peu de choses et que, en fait, Tolkien n’a pas complètement explorée.

Cette éventualité signifie que le programme doit emprunter une voie sans précédent. Non seulement parce qu’il devra relier des points dans des décors que l’écrivain n’a pas approfondis ou montrés plus en détail. Et même, qui n’existent pas dans les livres originaux. En outre, il doit créer sa propre structure pour raconter le contexte entourant une série de situations, imaginées spécialement pour le spectacle.

Cela inclut, bien sûr, les personnages. L’un des points les plus débattus et discutés de la production de la série est sa version des peuples de la Terre du Milieu. En particulier, parce que Les anneaux de pouvoir réimagine les races de la mythologie de Tolkien pour tenter de les renouveler.

Les Anneaux du Pouvoir est la nouvelle série du Seigneur des Anneaux qui débute exclusivement sur Prime Video.

Ce qui implique un groupe de personnages inconnus qui nous permettra de plonger dans une perspective plus large de l’histoire originale. Comme si cela ne suffisait pas, et abandonnant les limites d’un casting essentiellement caucasien, Prime Video a décidé d’inclure des acteurs racisés.

Qui sont les nouveaux visages que la série apportera à la Terre du Milieu ? Les anneaux de pouvoir? Ce sont les cinq personnages à surveiller et d’une importance cruciale dans la première saison de la série. Un groupe uni par un élément commun : il n’y a pas ou au mieux très peu d’informations les concernant dans l’œuvre originale.

Prince Durin IV

Pour connaître l’origine du personnage, il faut remonter aux quelques informations que l’œuvre de Tolkien offre sur les nains qui vivaient au Second Âge. Durin Ier était l’un des sept pères de la race, c’est-à-dire son ancêtre immédiat. Connu sous le nom de Durin l’immortel en raison de sa longévité, il était considéré comme l’une des créatures les plus sages de la Terre du Milieu.



La généalogie du personnage est célébrée et a un impact sur l’intrigue de la série. Son descendant Durin III fut le roi nain qui reçut un anneau de pouvoir. Son fils, Durin IV, est donc un prince de Khazad-Dûm, qui a hérité de l’histoire et aussi des connaissances dérivées d’un tel événement.

Il n’existe pas de faits précis sur ce personnage mystérieux de l’œuvre de Tolkien, mais Prime a décidé de lui donner une place de choix dans Les anneaux de pouvoir. Les deux, à tel point qu’il est considéré comme essentiel d’explorer les prémisses de la production. Certainement, en raison de sa relation avec des secrets liés à de dangereux et gros titres Anneaux de pouvoir Durin IV est joué par l’acteur Owain Arthur.

Princesse Disa

Disa est l’épouse du prince Durin IV. Selon les données de production de Les anneaux de pouvoir est la mère de « rois et chef » à part entière. Et si aucun détail n’a été donné quant à la signification d’une telle description, il est clair qu’elle aura une incidence sur la généalogie de son mari. En effet, son rôle sera suffisamment prépondérant pour qu’elle soit considérée comme centrale dans le mystérieux conflit que le programme va développer.



Un autre point d’intérêt du personnage sera son symbolisme. Disa sera jouée par l’actrice Sophia Nonmvete, une actrice noire qui brise la notion de race des acteurs dans les œuvres de Tolkien. Jusqu’à présent, et parce que l’œuvre de l’écrivain britannique est basée sur la mythologie norvégienne, celtique et autre, ses personnages ont été interprétés par des acteurs de race blanche.

Arondir

Arondir est un personnage créé exclusivement pour Les anneaux de pouvoir les scénaristes peuvent-ils imiter la profondeur allégorique et symbolique des grandes figures de Tolkien ? Jusqu’à présent, l’expérience suggère qu’il s’agit d’une pente glissante. Pour la trilogie du Hobbit, Peter Jackson a inclus l’elfe Tauriel, jouée par l’actrice Evangeline Lilly. L’ajout comprenait également un triangle amoureux que de nombreux fans jugeaient inutile et qui nuisait à l’intrigue. Alors que la possibilité d’une telle expérience dans la série est inquiétante.

D’autant qu’Arondir, elfe sylvestre et guerrier émérite, est destiné à briser plusieurs moules. En particulier, la vision rigide des elfes que même les récits de Tolkien liés à la mythologie avaient. Le personnage n’est apparenté à aucun peuple culturel elfique connu et, selon les données de production, il est « un étranger parmi son propre peuple ». Pour compliquer encore son conflit, il tombe amoureux d’une femme humaine, Bronwyn, dans une romance interdite qui tente d’imiter les plus grands moments de l’œuvre originale.



Le personnage sera joué dans Les anneaux de pouvoir par Ismael Cruz Cordova. Cela aussi subvertit l’idée d’elfes d’apparence caucasienne, jusqu’alors prédominante dans les adaptations de Tolkien.

Bronwyn

L’amour impossible d’Arondir, Bronwyn, est également une nouveauté, tant pour l’œuvre de Tolkien que pour sa mythologie en général. En particulier, parce qu’elle est originaire des Southlands, une région de la Terre du Milieu qui est à peine décrite dans l’œuvre de Tolkien. En plus de tout le reste, elle est une guérisseuse et une mère célibataire, ce qui ajoute une couche de commentaire social à son personnage.

Selon les données de production, son fils, Théo, s’oppose à sa romance avec Arondir, ce qui constitue au moins une étude subtile des préjugés des mondes de l’écrivain. Un sujet que, jusqu’à présent, n’avait jamais été abordé dans aucune adaptation de l’œuvre de Tolkien mais ce sera dans Les anneaux de pouvoir. Le personnage est interprété par l’actrice irano-britannique Nazanin Boniadi.







Halbrand

On sait peu de choses sur le personnage, si ce n’est qu’il fait partie de l’histoire de Galandriel, et qu’il est humain par-dessus le marché. C’est une mise en garde qui a alarmé les experts des œuvres de Tolkien et… a soulevé des questions sur la possibilité d’un tel événement. La dame elfe est l’un des personnages les plus importants de l’œuvre du Britannique. Une des premières de sa race à s’exiler en Terre du Milieu et un témoin de l’âge des arbres.

Cela étant, leur collaboration avec un être humain, du moins au Second Âge, est pour le moins improbable. Encore plus, étant donné que les premières images de la série, montrent qu’Halbrand est lié à Galadriel au milieu d’une expérience traumatisante. Mais la production n’a pour l’instant fourni aucun détail sur son histoire, sa lignée ou l’éventualité d’une relation étroite avec la Dame Elfe. Il est joué par l’acteur Charlie Vickers.