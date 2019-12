C’est le rush des fêtes qui approche, et chacun se gratte la tête sur les présents à offrir à ses proches, sa moitié, ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Depuis de nombreuses années, le domaine technologique regorge d’idées cadeaux, et nous vous présentons ici une sélection de produits de qualité qui ne décevront pas leurs destinataires.

Les incontournables

Apple Watch

L’Apple Watch Series 5 marque les esprits avec son écran toujours allumé, la montre connectée conservant son autonomie initiale, malgré cet ajout majeur. Et avec sa fonction électrocardiogramme, son dispositif de détection des chutes, l’Apple Watch constitue un cadeau vraiment génial pour les séniors. Elle est vendue à partir de 449 € en version 40 mm, et 479 € en version 44 mm. Moins cher, mais dépourvue de l’électrocardiogramme, l’Apple Watch Series 3 est vendue à partir de 229 et 259 € (38 et 42 mm)

AirPods

Les écouteurs sans fil d’Apple seront les stars incontestées des fêtes. AirPods avec boitier de recharge sans fil sont vendus 229 €, 179 € pour le modèle avec recharge filaire. Et si c’est le filtrage actif des sons extérieurs et la qualité sonore qui sont la clef de votre achat, les AirPods Pro sont le choix incontournable. Ils sont vendus 279 €.

iPhone 11 et 11 Pro

Bien sûr, pour utiliser votre toute nouvelle Apple Watch, il vous faut un iPhone récent. Et ça tombe bien, Apple a sorti sa gamme la plus homogène depuis des lustres cette année. L’iPhone 11 est le plus attrayant sur le plan du rapport prix / performances. Il est vendu à partir de 809 €, avec un large choix de couleurs. Plus cher, mais intégrant une troisième optique ultra-grand angle, l’iPhone 11 Pro est vendu à partir de 1159 €.

iPad

Cette année, Apple a fait fort sur son entrée de gamme d’iPad. Le modèle d’entrée de gamme, proposé dès 389 €, intègre un écran 10,2” confortable, et plus grand que celui des modèles précédents (9,7”). Il n’offre pas la puissance de l’iPad Air avec son processeur A12, ni, a fortiori, des iPad Pro mais à 569 € ou à partir de 899 €, on n’est pas non plus dans les mêmes tarifs. Tous les iPad actuels sont, en tout cas, compatibles avec l’Apple Pencil.

Maison connectée

Avec HomeKit, l’idée d’une maison connectée n’est plus illusoire. De très nombreux périphériques « intelligents » permettent d’automatiser et d’optimiser le fonctionnement de votre domicile.

Caméra de surveillance

Automatisées, capables de s’activer lorsqu’un mouvement est détecté, les caméras connectées rassurent, notamment les nouveaux parents qui peuvent garder un œil sur le lit du bébé. En la matière, l’une des plus polyvalente est sans conteste la Logitech Circle 2, qui peut fonctionner aussi bien en extérieur qu’en intérieur, mais exige une connexion filaire (un support avec batterie est proposé). Elle est vendue le plus souvent autour de 199 €, mais une offre promotionnelle temporaire la met à 116 € chez Amazon.

Si vous avez des besoins plus importants, tournez-vous vers la game Arlo qui propose des lots de caméras à partir de 240 €, capables de surveiller plusieurs points à la fois.

Éclairage intelligent

Le système le plus adaptable en matière d’éclairage intelligent est indéniablement le Philipps Hue. Déclinées en différents formats et aille, les ampoules Hue se pilotent automatiquement avec HomeKit et la plupart peuvent faire varier leurs couleurs. Ampoule, ampoule à filament déco, lampe portable, on trouve de tout dans la gamme Hue.

Autre option, la gamme du français AwoX est très large également mais malheureusement pas compatible HomeKit.

Enfin, on peut tout à fait craquer pour le système modulaire Nanoleaf, qui propos des panneaux à fixer au mu, et à grouper ensemble pour composer un mur d’éclairage à votre guise.Comptez une bonne centaine d’euros pour un kit.

Accessoire de loisir

Caméra sportive

Le leader du segment reste GoPro, avec sa nouvelle GoPro hero8, qui reste la rolls des caméras sportives. Elle est vendue 379 €. Mais l’offre de DJI est très séduisante également: la caméra sportive DJI Osmo Action Cam est vendue à partir de 279 €. Elle assure des prises de vue 4K, et des photos 12 millions de pixels.

Gimbal pour smartphone

Le gimbal DJI Osmo Mobile 3 offre le meilleur rapport qualité prix sur ce segment, couplé à l’excellence du matériel DJI. Vendu à partir de 99 €, ce gimbal stabilise vos vidéo sur tous les axes, assurant une prise de vue parfaite. Il permet également de réaliser des vidéos techniquement avancée en stop motion, des panoramas automatiques et bien plus encore. Si vous ne voulez pas utiliser votre smartphone, le DJI Osmo Pocket intègre directement une caméra 4K ; il est vendu 309 €.

Drone

Vous voulez filmer depuis les airs ? Le drone de loisir continue son développement, avec, cette année, des appareils ultra-légers qui s’accommodent des législations devenue plus contraignantes. Le DJI Mavic Mini pèse moins de 250 grammes et assure des prises de vues stabilisées en 2,7K, avec une autonomie de vol de plus de trente minutes. Il est vendu 399 €.

Enceintes connectées

Nous n’avons pas envie de vous recommander l’achat d’enceinte connectée Amazon Echo ou Google Home ; intrusives, indiscrètes, elles servent tout autant d’assistant que d’espion personnel. Nous préférons, et de loin, les HomePod d’Apple, dont on peut désactiver aisément la reconnaissance vocale, tout en conservant la possibilité d’utiliser Siri à la demande. Il suffit de tapoter sur l’enceinte pour activer celui-ci. Et niveau qualité sonore, une paire de HomePods vous plongera au cœur du son, avec un excellent rendu des basses, et globalement une signature sonore extrêmement plaisante.

Si votre impératif est la mobilité, alors optez sans hésiter pour les Ue Boom d’Ultimate Ears, qui assurent une excellente autonomie et un rendu sonore de qualité, compte tenu de leur portabilité. Toute une gamme répond à des besoins spécifiques, du petit modèle qu’on glisse dans sa poche, à la MegaBoom qui alimente une petite soirée sans difficulté.