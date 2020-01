Il est parfois plus difficile de dire au revoir que bonjour, c’est pourtant bien ce que nous devons faire aujourd’hui, en vous annonçant, en ce tout début d’année 2020, la fin de l’aventure Slice42, commencée il y a un peu moins de quatre ans. Nous vous épargnerons la vaine tentative de hiérarchiser les causes de ce qu’il nous faut bien appeler un échec. Malgré la grande bonne volonté de l’équipe, sapée par des réalités difficiles de la presse en ligne, et les soubresauts et états d’âme d’un groupe d’humains forcément disparate, nous avons tenté du mieux que nous le pouvions de vous faire vivre la belle aventure de la technologie, de vous faire explorer avec nous les arcades de l’univers Apple.

Pourtant, le constat demeure, celui d’un échec à fédérer un lectorat suffisant pour assurer la vie économique de l’aventure, malgré vos retours souvent très positifs et vos encouragements, toujours reçus avec bonheur. Le site restera encore en ligne pendant quelques semaines, avant de rejoindre le paradis des sites disparus.

À l’heure de vous dire adieu, l’équipe veut vous remercier de votre fidélité et de votre patience. Et dire un grand merci aux bonnes volontés désintéressées qui nous ont permis de croire somme toute assez longtemps aux chances de cette expérience. Yvan, qui a pris sur son temps pour corriger et limiter le nombre de coquilles orthographiques et grammaticales, Laurent qui nous a aidé à la conception graphique du site et en a conçu le logo, Julien, qui nous a pondu un habillage vidéo de toute première qualité, Rafaël qui a développé contre vents et marées une app iOS de belle tenue.

Toutes les bonnes volonté du monde ne suffisent pas forcément – on aimerait pourtant le croire – à rencontrer le succès. Mais l’échec, s’il est déplaisant à vivre, est aussi porteur d’expérience et de promesses d’avenir. Peut-être aurons-nous, individuellement, le plaisir de vous retrouver dans d’autres colonnes. Peut-être pas. Ainsi vont les choses.

Pour terminer sur une note positive, vous ne manquerez pas de trouver votre bonheur dans le grand concert de la presse technologique en ligne ou papier. L’offre demeure riche et si notre petit musique s’arrête, vous trouverez pléthore de musiciens pour jouer la grande partition de la révolution technologique que nous vivons tous avec passion. Au plaisir de vous retrouver, un jour, ailleurs…

La rédac.