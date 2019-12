Il n’aura pas fallu attendre longtemps l’arrivée du premier flash externe certifié MFi pour iPhone : l’accessoiriste Anker annonce l’arrivée, en janvier prochain, de son iPhone LED Flash. Celui-ci prend la forme d’un petit cube associé à un tout aussi petit câble Lightning. L’ensemble peut recevoir un diffuseur pour un éclairage moins tranché, et sera vendu, à partir de janvier prochain pour 49,99 $.

La certification MFi assure que le flash fonctionne avec toutes les apps photos de l’App Store, celle d’Apple, et les autres comme Halide. Niveau performance, on reste loin d’un flash de studio : l’appareil éclaire jusqu’à une distance 2 fois supérieure au flash intégré des iPhone, et 4 fois la puissance lumineuse. La fiche technique est encore lacunaire, on ignore notamment s’il sera possible d’utiliser plusieurs flash en même temps ou de faire varier l’intensité du flash. À tester en janvier !