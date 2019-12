Faisant suite à l’annonce d’une alliance autour d’un protocole de domotique unifié en cours de développement avec Google, Amazon et Zigbee, Apple annonce qu’enne rend Open Source une large portion de son kit de développement HomeKit Accessory.

Des portion de HomeKit Open Source

Tout le code de HomeKit n’est pas rendu open Source, et les portions qui le sont sont destinées uniquement au développement de prototypes non commerciaux. Pour des accessoires devant être mis sur le marché, les développeurs doivent continuer à utiliser le kit complet pour obtenir la certification MFi. Reste qu’il s’agit là d’un pas concret vers un environnement domotique normalisé et interopérable.

Uniquement pour des prototypes non commerciaux

« Pour accélérer le développement de la nouvelle norme universelle, Apple propose des portions Open Source de son kit de développement d’accessoires HomeKit (ADK). HomeKit est devenu la plate-forme de maison intelligente la plus étendue, la plus puissante et la plus sécurisée disponible sur plus d’un milliard d’appareils iOS et iPadOS », lance Apple qui poursuit : « À partir d’aujourd’hui, les développeurs peuvent utiliser le HomeKit Open Source ADK pour prototyper des accessoires de maison intelligente non commerciaux. Apple apportera également son protocole d’accessoires HomeKit au groupe de travail.Les accessoires HomeKit existants continueront de fonctionner après que le nouveau protocole sera disponible, car Apple prévoit de continuer à prendre en charge HAP pour la communication avec les accessoires de maison intelligente dans son écosystème. »

Le code source est accessible sur Github