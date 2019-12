Utiliser des flash externes avec un iPhone reste un choix compliqué, les rares solutions disponibles utilisant des modules Bluetooth pour déclencher les flash externes souvent spécifiques à une marque (comme le A1 de Godox) qui imposent également l’utilisation d’une application de prise de vue spécifique. Ça pourrait changer prochainement, témoigne 9To5Mac qui a entendu, de « sources internes » qu’Apple préparerait une mise à jour de son programme Made For iPhone (MFi) afin de supporter les flash externes et les déclencheurs de flash externes via le port Lightning des iPhone. Avec un tel support, il sera possible d’utiliser à la fois vos flash de studio, ou des flash conçus pour iPhone comme les LumeCube avec l’application de prise de vue de votre choix (allez, au hasard, Halide).

Le support MFi de tels accessoires est déjà disponible en version Preview pour les membres du programme MFi. Celui-ci ne permet pas encore de proposer des accessoires compatibles, les spécifications n’étant pas encore arrêtées. Mais tout de même, ça commence à sentir bon pour les prises de vue de studio à l’aide d’un iPhone. C’est l’une des dernière frontière photographique à franchir pour faire des smartphones pommés les boitiers de choix de nombreux photographes.