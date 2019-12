La compétition ne faiblit pas sur le marché des drones. Pour preuve, un nouveau drone caméra est en approche, pour un lancement en février 2020, et il déploie une toute nouvelle architecture de vol intégrant non pas 4 mais 2 moteurs, positionnés au bout de deux bras repliable qui se déploient en forme de V. Le V-Coptr Falcon de Zero Zero Robotics, que l’on connait déjà pour ses Hover et Hover 2, assure qu’avec ce nouveau dispositif de vol, son drone assure une autonomie record de 50 minutes. Près du double des meilleurs drones du moment, notamment l’excellent DJI Mavic Mini que l’on vous propose dans notre guide de cadeaux de Noël.

Le secret tient en l’utilisation de deux moteurs, positionnés sur un rotor orientable sur tous les axes, qui assure la stabilité du vol tout en minimisant la consommation électrique. Outre cette nouvelle structure, le V-Coptr Falcon dispose des derniers raffinements disponibles : détection temps réel des obstacles, caméra 4K stabilisée sur 3 axes, avec gimbal orientable, mode de vols programmés et effets cinématographiques. Autre joli score au niveau de la distance de vol, qui s’établit à 7 km du pilote. Enfin, les pales sont dessinées avec un profil breveté qui assure un vol plus silencieux que les concurrents. Point négatif, le drone pèse 730 grammes et exige donc des autorisations pour voler dans certains pays.

Proposé en période de précommande à 699 $, le drone sera vendu lors de sa sortie en février prochain 999 $.