Acheter un iPhone en ligne avec l’aide d’un spécialiste

Une solution innovante pour acheter un iPhone en ligne

Apple vient de proposer une nouvelle façon d’acheter des iPhones en ligne, cette fois-ci avec une assistance personnelle. La société propose le service « Achetez avec un spécialiste » qui permet aux clients américains de faire leurs achats d’iPhone via une vidéo en direct sur apple.com.

Ce service gratuit permet aux clients de parcourir les modèles récents et comparer les fonctionnalités. Il est possible de recevoir une aide pour trouver la meilleure offre grâce à Apple Trade In ou leur opérateur.

Le service de shopping vidéo s’est mis en place depuis le 25 Mars 2021 pour la mise en vente des nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes. Avec Facebook et Instagram ayant quitté le marché peu avant, Apple se démarque en proposant ce service. Ainsi, les clients peuvent obtenir plus d’informations sur les différents téléphones disponibles, y compris les couleurs, tailles et autres caractéristiques.

Comment fonctionne Achetez avec un spécialiste ?

Lorsqu’un client souhaite acheter un iPhone, il doit simplement cliquer sur l’encart « Achetez avec un spécialiste », qui apparaît sur la page produit. Une session vidéo sera alors mise en place avec un membre de l’équipe Apple qui partagera son écran.

Les horaires pour l’accès au service varient entre 7 heures et 19 heures. Si l’utilisateur souhaite discuter avec un spécialiste en dehors de ces heures, il peut toujours le contacter par téléphone ou par chat.

Trouvez le bon iPhone pour vous avec Achetez avec un Spécialiste

Grâce à Achetez avec un Spécialiste, vous pouvez choisir le bon iPhone pour vous. Votre conseiller va vous fournir des informations utiles sur les derniers modèles et comment passer à iOS.

De plus, si vous souhaitez échanger un ancien iPhone, votre spécialiste vous aidera à trouver le meilleur prix grâce à Apple Trade In ou leur opérateur. Les clients pourront bénéficier de conseils personnalisés pour choisir l’iPhone qui correspond à leurs besoins.

Comparez les tarifs des opérateurs et ceux d’Apple

Il est important de savoir si vous devez acheter un iPhone auprès de votre opérateur ou directement auprès d’Apple. Les prix de l’iPhone pratiqués par les différents vendeurs sont généralement assez proches les uns des autres.

Cependant, les opérateurs facturent parfois un supplément pour le privilège d’étaler le paiement sur 24 mois. Dans le cadre du programme de mise à niveau de l’iPhone d’Apple, vous payez un prix unique pour votre téléphone et vous ne payez pas de frais supplémentaires. Autrement dit, les clients ont le choix entre un paiement intégral ou un système de paiement sans intérêts.

La reprise d’Apple contre la reprise des opérateurs

Apple propose également un programme de reprise qui permet aux clients de reprendre leur ancien téléphone et d’obtenir un crédit pour leur nouveau téléphone. La plupart des opérateurs proposent également une sorte de reprise.

Bien que les programmes puissent sembler similaires, il existe des différences. Par exemple, les opérateurs permettent généralement aux clients de reprendre uniquement des téléphones mobiles, alors que le programme de reprise d’Apple accepte également des iPods, iPads et Apple Watch. En outre, certains opérateurs n’offrent pas de reprise pour les iPhones les plus anciens, alors que le programme de reprise d’Apple accepte les anciens modèles depuis l’iPhone 6.

Enfin, il convient de noter que le programme de reprise d’Apple offre des remises beaucoup plus intéressantes que celles des opérateurs. Les remises peuvent aller jusqu’à 549 € pour l’achat d’un nouvel iPhone 12 Pro Max.

Les avantages d’acheter un iPhone en ligne avec l’aide d’un spécialiste

Avec le service « Acheter avec un spécialiste », Apple offre une expérience d’achat plus personnalisée et interactive pour les clients. Le spécialiste peut donner des informations détaillées sur les nouvelles fonctionnalités et caractéristiques des iPhones les plus récents. De plus, à l’aide d’Apple Trade In et des solutions de paiement sans intérêts, les clients peuvent économiser sur leur achat.

De plus, le service « Achetez avec un spécialiste » peut vous aider à trouver le meilleur prix pour votre nouvel iPhone. Grâce à la reprise d’Apple, vous pouvez obtenir une remise significative et obtenir encore plus d’argent en échangeant votre ancien téléphone.

Enfin, acheter un iPhone en ligne avec l’aide d’un spécialiste offre une sécurité supplémentaire. Vous êtes assuré de ne pas être victime d’une arnaque et vous savez exactement ce que vous obtiendrez. De plus, la possibilité de contacter un spécialiste à tout moment signifie que vous obtiendrez immédiatement des réponses à vos questions.

Acheter un iPhone en ligne avec l’aide d’un spécialiste est une excellente solution pour ceux qui cherchent à économiser et à profiter d’une expérience d’achat personnalisée. Non seulement les clients peuvent obtenir des informations précises sur les modèles iPhone les plus récents, mais ils peuvent également bénéficier de solutions de paiement sans intérêts et de remises de reprise intéressantes. Enfin, avec l’aide d’un spécialiste, les clients sont assurés de faire le meilleur choix pour eux et d’obtenir une assistance rapide en cas de problème.

