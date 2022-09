Amazon limite les évaluations des utilisateurs Des anneaux de pouvoir, et cela ne fonctionne pas très bien

Les anneaux de pouvoir est le nouveau phénomène du streaming. La série de l’univers du Seigneur des Anneaux fait beaucoup parler d’elle sur Internet et ailleurs. Mais c’est à l’intérieur que le débat est le plus vif. Surtout, entre ceux qui adorent la série et ceux qui la considèrent comme un sacrilège à l’héritage de Tolkien.

Et il n’y a pas de juste milieu. Comme pour chaque version controversée, les utilisateurs font appel aux services de revue comme IMDB et Rotten Tomatoes, pour chauffer le débat. A tel point que les outils de notation sont déjà devenus un moyen de permettre à leurs créateurs de voir si leur nouvelle série est appréciée par les fans ou non.

Mais les sites de revue sont également devenus une façon de punir les séries et les films lorsqu’ils ne sont pas conformes à ce que les fans ont en tête qu’une série ou un film doit être. Et les utilisateurs sanctionnent le contenu en appliquant ce que l’on appelle le Review Bombing, des évaluations massives et fausses (à la baisse ou à la hausse), déformant l’opinion réelle des utilisateurs.

Les Anneaux du Pouvoir, victime du Review Bombing

Comment pourrait-il en être autrement, une série telle que Les anneaux de pouvoir devait s’attendre à souffrir bombardement de revue Amazon a pris une décision radicale : arrêter les critiques des utilisateurs pendant trois jours sur IMDB (un service, soit dit en passant, appartenant à Amazon).

Selon un représentant d’Amazon, l’idée est évaluer si l’avis d’un utilisateur provient d’un véritable spectateur pas un bot ou un troll cherchant à détourner la section des critiques ou à faire bombardement de revue. Amazon a introduit cette politique plus tôt cet été en commençant par le redémarrage de A League of Their Own en raison de la position politique de l’émission, et s’applique désormais aussi à Les Anneaux de Pouvoir.

Cependant, malgré les efforts d’Amazon pour contenir une vague de mauvaises critiques sur sa plateforme, cela ne l’empêche pas Les anneaux de pouvoir reçoit revues avec des notes très basses. Et tant sur Rotten Tomatoes que sur IMDb, qui appartient à Amazon lui-même, les utilisateurs votent massivement à la baisse :





Bien qu’il semble maintenir un score légèrement plus élevé sur IMDB, avec une note moyenne de 6,8, sur Rotten il tombe à 3,9. Cependant, sur IMDB, les critiques dégradées ne font qu’augmenter dans l’ensemble. Et c’est Amazon qui contrôle la plateforme d’évaluation elle-même.