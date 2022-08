Amazon veut aussi ressembler à TikTok

TikTok est la sensation du moment. C’est pourquoi les réseaux sociaux de l’ampleur d’Instagram font tout ce qu’ils peuvent pour ressembler davantage à l’application asiatique, mais ce n’est pas le seul qui pourrait emprunter cette voie. Même certains des magasins les plus pertinents du monde ont également commencé en redessinant leurs applications pour ressembler davantage à TikTok Amazon est le prochain à essayer.

TechCrunch fait écho au constat de Watchful, une plateforme dédiée à l’intelligence artificielle. Elle affirme qu’Amazon teste une nouvelle fonctionnalité dans son application mobile, qui imite le plus fidèlement possible l’interface verticale de TikTok pour proposer ses produits et services.

En outre, ils affirment que cette innovation d’Amazon est déjà testée parmi les employés de l’entreprise. Il suffit d’appuyer sur un bouton, les utilisateurs pourront accéder à un plein écran comme celui de TikTok pour voir les produits.

Toutefois, son utilisation ne sera pas obligatoire. Cette nouvelle fonction serait reléguée à une zone spécifique donc vous pouvez l’ignorer complètement. Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois qu’Amazon s’inspire d’un réseau social populaire. Il y a quelque temps, ils ont inclus une option appelée Posts, et ils étaient suspicieusement similaires à Instagram.

Pourquoi Amazon suivrait-il les traces de TikTok ?

Bien que cela semble être une démarche étrange de la part d’une entreprise qui n’a rien à voir avec TikTok, ce n’est pas si inexact. Après tout, les recommandations d’Amazon font partie des sujets les plus populaires sur TikTok.

Il est donc tout à fait naturel que l’entreprise veuille apporter cette même formule directement dans sa boutique. De cette manière ils peuvent offrir exactement la même chose en natif et sans avoir à passer par les liens affiliés qui pullulent sur ces vidéos TikTok.

Auront-ils autant de succès que ces TikToks dédiés à la recommandation de produits Amazon ? Bien que nous ne puissions pas voir dans l’avenir, il est presque certain qu’ils ne le feront pas. Non seulement parce que cela sera perçu comme une démarche moins authentique que les vidéos provenant directement de TikTok, mais aussi parce que les deux plateformes ont des objectifs totalement différents. En fait, n’est qu’une autre façon de sauter dans le train en marche le plus populaire, et il semble qu’Amazon ait déjà identifié la stratégie à suivre.

Veuillez noter, toutefois, qu’il ne s’agit que d’un test interne. Selon le rapport, la fonction n’est utilisée qu’à l’intérieur de l’entreprise. Voici pourquoi, il n’est pas certain qu’il soit lancé à grande échelle à tous les autres utilisateurs de la plate-forme.