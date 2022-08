Anticipez la hausse du prix de Disney+ et bénéficiez de deux mois gratuits

Disney+ est sur le point d’augmenter le prix de ses abonnements américains. La société l’a déjà annoncé, ainsi qu’une option mensuelle moins chère avec des publicités. Le fait que Disney+ augmente le prix aux États-Unis indique qu’il le fera bientôt dans d’autres régions également.

C’est donc le moment idéal pour souscrire un abonnement annuel avec une économie de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel. En retour vous bénéficiez d’une année complète de Disney+, qu’ils augmentent ou non le prix dans votre pays. Et le marché du streaming se complique, donc si vous prévoyez de disposer de toutes les séries et de tous les films actuels et à venir, cette offre est excellente.

Gardez à l’esprit qu’actuellement Disney+ ne propose plus d’essais gratuits. Par conséquent, pour profiter de ses séries, de ses films et de l’ensemble du catalogue disponible, vous devez vous abonner au service. Son prix est de 8,99 € par mois du moins à partir d’aujourd’hui. Toutefois, nous avons une bonne nouvelle : vous pouvez économiser deux mois complets avec votre abonnement. Voici comment.

Comment regarder Disney+ gratuitement pendant deux mois

Si vous profitez de cette offre d’abonnement annuel, vous pouvez obtenir deux mois de Disney+ gratuitement par rapport au paiement mensuel, car si vous le faites pour l’année entière, l’économie correspond au coût de deux mois complets. Cela signifie que vous pouvez regarder la nouvelle série Star Wars. Andor et avoir accès à l’ensemble du catalogue Disney+. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Visitez le site web de l’abonnement spécial Disney+. Choisissez l’option d’abonnement annuel pour économiser deux mois Remplissez vos coordonnées et téléchargez l’application Disney+ sur vos appareils. Profitez de toutes les premières.

Vous pourrez regarder Disney+ sur une multitude d’appareils, et avec plusieurs utilisateurs et profils en même temps, notamment sur des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux vidéo, des applications pour smartphones, des tablettes et même des navigateurs web. Faites également attention car si vous venez d’Amérique latine, vous pouvez économiser encore plus en profitant de l’abonnement conjoint Disney+ et Star+ appelé Combo+ .