Apple confirme que l’iPadOS 16 arrivera plus tard que prévu

Apple a finalement publié la version bêta pour développeurs d’iPadOS 16.1, rompant avec le calendrier habituel auquel nous étions habitués les années précédentes. Pour cette raison, Cupertino a également annoncé que la sortie d’iPadOS 16 ne coïncidera pas avec celle d’iOS 16. Il viendra quelque temps plus tard, bien qu’ils n’aient pas indiqué de calendrier précis. En fait, sera publié directement dans la version 16.1 au lieu de 16.0 une première pour la tablette.

C’est une année particulièrement importante pour iPadOS. Grâce à sa propre plateforme dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour l’iPad, nous avons la possibilité de livrer iPadOS selon son propre calendrier. Cet automne, iPadOS sera publié après iOS, en tant que version 16.1 dans une mise à jour logicielle gratuite, a commenté Apple à TechCrunch.

Bien que l’entreprise n’ait pas donné de détails sur les raisons de ce retard, un rapport récent de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EASY) indique que le projet est en cours. Bloomberg a fait état de quelques contretemps dans le développement de l’iPadOS 16, en particulier dans sa principale nouveauté, Régisseur. Il s’agit d’une nouvelle approche multitâche pour organiser automatiquement les applications. Les applications en cours d’utilisation sont affichées à l’avant, tandis que les autres sont empilées en fonction des tâches qu’elles effectuent.

Le problème, cependant, est que ses performances laissent beaucoup à désirer. Les utilisateurs qui ont eu l’occasion de l’essayer dans la première version bêta d’iPadOS l’ont décrit comme suit des inconvénients dans l’expérience utilisateur et de multiples problèmes techniques. Craig Federighi, le vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple, a reconnu que les réactions à la version bêta étaient négatives et qu’ils se penchaient sur les rapports pour améliorer Stage Manager.



Bien sûr, la planification et l’élaboration de solutions ne se font pas du jour au lendemain. Apple a besoin de plus de temps pour peaufiner Stage Manager et l’expédier en parfait état. N’oublions pas qu’il est présenté comme le principal ajout à iPadOS 16, bien qu’il soit exclusif aux iPads équipés de la puce M1.

L’objectif d’Apple, d’après Mark Gurman de Bloombergsur « Régisseur » remodelage. Il est donc possible que la version finale d’iPadOS 16.1 connaisse des changements importants par rapport à la proposition de la version bêta.

Au-delà des prétendus contretemps survenus au cours du développement, la disparité des dates de sortie de l’iPadOS 16 et de l’iOS 16 est aussi une autre façon de… différencier davantage ces systèmes d’exploitation. Le logiciel de l’iPad a adopté de nouvelles fonctionnalités qui le rapprochent un peu plus du fonctionnement d’un ordinateur, tandis que son homologue de l’iPhone poursuit son chemin en améliorant l’expérience du smartphone, mais sans entrer dans le domaine des autres types d’appareils.

La prochaine keynote d’Apple, où nous pourrons enfin découvrir l’iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8, est prévue pour le 7 septembre. Lors de l’événement, nous apprendrons probablement plus de détails sur la sortie d’iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Attention, car ce dernier a aussi un régisseur à peine