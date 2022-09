Apple dit finalement au revoir à l’Apple Watch Series 3

Chaque fois qu’Apple présente de nouvelles générations de ses produits, les nouvelles vont au-delà des appareils qui volent toute l’attention. La mise à jour de son catalogue représente également l’adieu silencieux à d’autres appareils. Cette fois, c’est le tour de l’Apple Watch Series 3, qui a été abandonnée par la firme de Cupertino.

L’Apple Watch Series 3 était un cas plutôt frappant Apple l’a introduite en 2017 et a continué à la commercialiser même après le lancement d’une alternative plus complète et plus attrayante, l’Apple Watch SE de première génération, en 2020.

Comparée à des modèles plus récents, la montre semblait nettement dépassée. Mais le point de référence n’était pas seulement valable en termes de conception, puisque le logiciel était aussi devenu un casse-tête. Les plaintes des utilisateurs sont devenues récurrentes lorsqu’ils ont essayé de passer aux dernières versions de watchOS 7 et 8, plus précisément et, comme un signe avant-coureur de sa fin proche, Apple l’a laissé en dehors des appareils compatibles avec watchOS 9.

Avant que la SE ne rejoigne la gamme, l’Apple Watch Series 3 était présentée comme une alternative abordable pour ceux qui cherchaient leur première smartwatch. Cependant, à partir de 2020, le maintien de sa disponibilité dans l’Apple Store était absurde, purement et simplement.

Certes, la série 3 a apporté avec elle des avancées très significatives pour l’époque. Le point fort, et de loin, était la connectivité LTE. Cela a permis utiliser la montre de manière totalement indépendante de l’iPhone une première pour la famille Apple Watch. Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis lors.

Adieu à l’Apple Watch Series 3



Avec le renouvellement de son catalogue de smartwatches lors de l’événement Far Out Apple n’a pas manqué l’occasion de le faire enfin, L’Apple Watch Series 3 est sortie de l’emballage de départ. Un adieu qui, selon beaucoup, aurait dû avoir lieu il y a longtemps, mais pour une raison quelconque, Cupertino a refusé de le faire.

À partir de maintenant, la famille des smartwatchs ressemblera à ceci. La nouvelle Apple Watch SE sera le modèle le moins cher, avec des versions de 40 et 44 millimètres, et sera disponible à partir de 299 euros. Elle sera suivie par l’Apple Watch Series 8, à 41 ou 45 millimètres, à partir de 499 euros. Tandis que la variante la plus complète sera l’Apple Watch Ultra, spécialement conçue pour les activités sportives et l’exposition à des conditions extrêmes. Ce dernier sera proposé dans une taille de 49 millimètres, avec un prix débutant à 999 euros.

Au-delà de l’abandon de l’Apple Watch Series 3 et du lancement des modèles mentionnés dans le paragraphe précédent, n’oublions pas que… Apple a renouvelé ses partenariats personnalisés avec Nike et Hermès.