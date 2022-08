Apple enregistre le nom de ses lunettes AR/VR tant attendues

Le mystère demeure entier quant à la date à laquelle Apple dévoilera ses fameuses lunettes de réalité virtuelle ou augmentée. Cependant, cette fois-ci nous avons quelque chose de plus tangible que de simples rumeurs. Apple a officiellement enregistré le nom de ses lunettes de réalité augmentée : Reality One.

Elle l’a probablement fait en vue d’un lancement qui, selon les rumeurs, pourrait avoir lieu dans les premiers mois de 2023. De cette manière, l’entreprise s’assure que personne d’autre n’utilise le nom de la marque avant le lancement officiel du produit.

Selon Bloomberg Apple a demandé des droits exclusifs d’enregistrement et d’utilisation pour les noms suivants « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ». Et pas seulement aux États-Unis, puisque des demandes d’enregistrement ont été déposées dans le monde entier : États-Unis, ensemble de l’UE, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Costa Rica et Uruguay.

Reality One pourrait être le nom des premières lunettes d’Apple

L’enregistrement de la marque, cependant, n’a pas été effectué directement par Apple. L’entreprise ne demande généralement pas sous son propre nom l’enregistrement de noms commerciaux qui ne sont pas sur le marché, afin de ne pas éveiller les soupçons. Elle l’a fait, comme en d’autres occasions, par le biais d’un intermédiaire : Corporation Trust Co. Cette société est répertoriée comme propriétaire de « Immersive Health Solutions LLC », qui est répertorié comme demandeur de l’enregistrement de Reality One, Reality Pro et Reality Processor.

Il convient de noter que cela ne signifie pas que ce sont les noms définitifs sous lesquels il arrivera sur le marché. De plus, pour l’instant, nous ne disposons que des applications. Les autorités réglementaires n’ont pas encore approuvé le droit exclusif d’Apple de les utiliser, de sorte que tout pourrait changer d’ici à ce qu’Apple dévoile définitivement ses lunettes de réalité virtuelle.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que nous lisons le mot Reality à côté de rumeurs concernant les lunettes Apple. Au début de l’année, des demandes d’enregistrement de marques liées à Apple ont également été déposées pour le nom realityOS, qui serait le système d’exploitation régissant les lunettes et leurs produits associés similaire à ce que watchOS est à l’Apple Watch ou tvOS à l’Apple TV.

Les premières lunettes de réalité augmentée d’Apple, dont le nom de code est N301, devraient être l’un des modèles les plus puissants et les plus chers du marché lors de leur lancement, ce qui devrait bouleverser un marché qui, pour l’instant, occupe une niche bien définie.