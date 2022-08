Apple étend le service d’autoréparation aux MacBooks équipés de la puce M1

Après avoir lancé un service d’autoréparation pour l’iPhone, Apple a étendu son programme aux MacBooks. L’entreprise technologique a annoncé que les réparations en libre-service seront disponibles à partir de demain pour les MacBook Air et MacBook Pro avec le processeur M1. Apple fournira des manuels, des pièces et des outils d’origine par le biais d’une boutique dédiée aux utilisateurs vivant aux États-Unis.

Le service offrira plus d’une douzaine de réparations différentes pour les MacBooks avec M1 y compris l’écran, le trackpad, le boîtier supérieur avec la batterie et plus encore. Les manuels seront disponibles sur le site web à titre de référence. Vous connaîtrez ainsi les étapes à suivre et les pièces requises pour chaque processus. Comme pour l’iPhone et le Mac, il pourra louer un kit de réparation professionnel pour une semaine d’utilisation.

Le processus d’auto-réparation est destiné aux personnes expérimentées en matière d’appareils électroniques ou pour ceux qui n’ont pas peur de se salir les mains. Selon Apple, chaque pièce est authentique et a fait l’objet de tests approfondis pour garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité. Il va sans dire que vous devez consulter attentivement le manuel, car chaque pièce est conçue pour chaque produit.

Une fois que votre MacBook Air ou MacBook Pro est réparé, vous devrez vérifier le manuel vous pouvez envoyer les pièces remplacées à Apple pour un recyclage approprié. L’entreprise technologique prévient que, dans certains cas, vous pouvez être crédité d’un crédit sur votre compte.

L’autoréparation des MacBook arrive en Europe et dans d’autres pays



Malgré le fait que les réparations en libre-service pour les MacBooks équipés de la puce M1 vont commencer aux États-Unis, Apple a promis de s’étendre à l’Europe d’ici la fin de l’année. Pour l’instant, le programme de réparation en libre-service est disponible pour l’iPhone 12, l’iPhone 13 et l’iPhone SE de troisième génération. Les utilisateurs peuvent commander diverses pièces telles que la batterie, l’écran, la caméra, les haut-parleurs et d’autres composants de sécurité.

Le service d’autoréparation se concentre sur les techniciens individuels qui ont des connaissances en électronique. D’un autre côté, Apple recommande au consommateur final de s’adresser à un réparateur professionnel si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.

Bien que les entreprises technologiques se soient battues pendant des années contre le droit à la réparation, l’Union européenne a adopté une série de mesures visant à prolonger la durée de vie des appareils électroniques.

Un droit à la réparation à moitié ficelé

Apple, Samsung et Google ont déjà annoncé des programmes de réparation de leurs appareils. Si les premiers préfèrent garder le contrôle, les seconds se sont associés à iFixit pour proposer des manuels et des pièces de rechange. Ce dernier point est important, car les manuels d’Apple ne prévoient l’utilisation de leurs outils que si vous voulez réparer un iPhone ou un MacBook.

Il y a quelque temps The Verge a rapporté que le processus de réparation d’une simple batterie d’iPhone à l’aide du kit d’Apple est fastidieux. Non seulement la batterie coûte le même prix que celui demandé par l’Apple Store pour la remplacer, mais vous devrez payer 49 dollars pour louer le kit de réparation pendant une semaine. En prime, Apple retiendra 1 200 $ sur votre carte de crédit à titre de dépôt si vous ne livrez pas les outils après la date limite.

Bien que la réparation en libre-service semble bonne sur le papier, la réalité est que la réparation de nos appareils est aujourd’hui plus complexe que ne l’a jamais été le changement d’une batterie de Nokia ou de BlackBerry.