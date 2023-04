Apple lance son iPhone 14 de couleur jaune !

Apple nous rappelle que le printemps arrive et avec lui une nouvelle couleur pour ses iPhones 14 et 14 Plus : le jaune. Ce coloris, qui rejoint les autres coloris disponibles, vient s’ajouter au noir, blanc, rouge, bleu et lilas. Cependant, Apple ne propose pas cette option de couleur pour les versions Pro et Pro Max.

Les précommandes sont déjà en cours, allant de 7 599 BRL pour l’iPhone 14 avec 128 Go de stockage à 11 599 BRL pour l’iPhone 14 Plus avec 512 Go de stockage. Mais quelles différences y-a-t-il entre les modèles ?

Différences Entre iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Les iPhone 14 et 14 Plus diffèrent par leurs tailles d’écran Super Retina XDR OLED et leurs résolutions quadHD respectives. La taille d’écran du modèle 14 est de 6,1 pouces alors que celle du modèle 14 Plus atteint les 6,7 pouces. De plus, la résolution du modèle 14 est de 2532×1170 pixels alors que le modèle 14 Plus dispose d’une résolution 2778×1284 pixels.

Lorsqu’il s’agit des caméras, la différence est plus significative. L’iPhone 14 embarque un composant triple-caméra avec un capteur principal de 12 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Alors que le modèle 14 Plus est équipé de quatre appareils photo : un capteur principal de 12 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif ultra large de 10 mégapixels.

De plus, le processeur A14 Bionic permet aux utilisateurs d’accéder à des performances améliorées et à des fonctionnalités supplémentaires telles que Deep Fusion, Smart HDR 3 et Night Mode.

Les Rumeurs sur les Autres Lances

Les rumeurs faisaient état de ce changement de couleur pour l’iPhone 14 et nos attentes ont été récompensées. Les mises à jour de couleurs de printemps pour les étuis iPhone et les bracelets Apple Watch viennent également compléter cette annonce surprise.

Cette mise à jour n’est pas la seule que nous attendons. Apple Music Classical a également été lancée ce mois-ci. Une nouvelle application iPhone pour les abonnés Apple Music qui permettra de profiter de la musique classique de manière intuitive et accessible.

Nous nous attendons également à ce que 2023 voie le lancement de nouveaux produits, dont :

Le Mac Studio

Le Studio Display

Un nouvel iPad Air

L'iMac M1 et les AirTags

L'Apple Pencil 3 et les AirPods 3

Enfin, en plus des nouveautés matérielles, on espère également des mises à jour logicielles comme iOS 15, macOS Monterey et watchOS 8. Toutes ces mises à jour devraient arriver en septembre 2023.

Conclusion :

Apple a lancé une nouvelle option de couleur jaune pour l’iPhone 14 et 14 Plus, qui rejoint le blanc, le noir, le rouge, le violet et le bleu. Le ton pastel de cette couleur s’associera certainement très bien avec les étuis et les bracelets Apple Watch Printemps 2021.

La mise à niveau matérielle – ou plutôt l’absence de mise à niveau matérielle – ne change pas beaucoup par rapport aux générations précédentes, mais elle peut attirer de nouveaux utilisateurs, en particulier les jeunes.

L’année 2023 promet également d’être riche en lancements, tant sur le plan matériel que logiciel. Nous attendons le lancement des Mac Studio, Studio Display et iPad Air, ainsi que l’iMac M1, les AirTags et les AirPods 3. Les mises à jour logicielles à venir incluent iOS 15, macOS Monterey et watchOS 8.

