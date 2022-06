Apple lance un kit pour vous permettre de réparer votre iPhone ou Mac à la maison

Apple a annoncé la possibilité que les utilisateurs d’un iPhone 12, iPhone 13 ou Mac avec puce M1 peuvent réparer leur appareil depuis chez eux avec des outils et des pièces de rechange d’origine. Le nouveau programme, baptisé « Self Service Repair », arrive, pour l’instant, aux Etats-Unis. L’entreprise a toutefois l’intention de l’étendre à d’autres pays au cours de l’année prochaine.

Avec Self Service Repair, ceux qui souhaitent réparer leur iPhone ou Mac à la maison pourront revoir les étapes à travers un manuel et commander plus de 200 pièces et outils nécessaires auprès d’Apple. Ceux-ci peuvent être commandés via une boutique en ligne activée pour « l’auto-réparation ». Les composants et les outils nécessaires seront envoyés par la poste ou pourront être récupérés dans un Apple Store. En revanche, les pièces endommagées ou qui ne sont plus utilisées peuvent être retournées à Apple. L’entreprise offrira un chèque-cadeau pour les achats futurs pour le recyclage de ce composant.

Pour le moment, Apple vous permet uniquement de demander Remplacements d’écran, de batterie et d’appareil photo pour réparer iPhone 12 et iPhone 13. Plus tard, ces Mac avec puces M entreront dans le programme.À la fin du prochain, en outre, des pièces de rechange pour d’autres composants qui ne sont généralement pas facilement endommagés peuvent être ajoutées pour effectuer des « réparations supplémentaires ».

Le service de réparation iPhone et Mac à domicile s’adresse aux utilisateurs les plus avancés

Alors qu’Apple proposera des manuels et des outils nécessaires pour réparer un iPhone ou un Mac à la maison, la société mentionne ce programme est destiné aux utilisateurs ou « techniciens individuels » avec des connaissances avancées pour réparer les appareils électroniques. Cependant, tout indique que tout utilisateur pourra avoir accès aux pièces de rechange et aux matériaux pour effectuer la réparation.

Ceux de Cupertino soulignent également que Le plus recommandé pour la plupart des utilisateurs est un réparateur professionnel. Apple, rappelez-vous, a un programme de fournisseur de réparation indépendant. Ce service permet aux centres non officiels d’avoir des pièces de rechange pour l’iPhone et différents outils afin qu’ils puissent réparer les appareils.

La possibilité pour les utilisateurs privés de demander des pièces de rechange d’origine pour réparer leur iPhone ou Mac intervient des mois après que l’Union européenne a annoncé différentes mesures Pour éviter de raccourcir la durée de vie des produits électroniques. Parmi elles, une durée de garantie plus longue ou « un meilleur accès aux informations sur la réparation et l’entretien ». Apple a également annoncé qu’il ne désactiverait pas Face ID sur les écrans de l’iPhone 13 qui ont été remplacés par un écran non officiel.