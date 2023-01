Apple retarde le lancement de ses lunettes de réalité augmentée

Le projet d’Apple d’annoncer une visionneuse de réalité mixte (avec des fonctions de réalité virtuelle et de réalité augmentée) semble avancer à un bon rythme avant une éventuelle présentation officielle plus tard cette année. Il y a cependant un appareil très attendu qui pourrait faire ses débuts un peu plus tard que d’habitude. Mark Gurman, via Bloomberg, indique que l’entreprise aurait reporté « indéfiniment » ses premières lunettes de réalité augmentée. en raison de « défis techniques » dans le développement du produit. Elle prépare plutôt le lancement futur d’Apple Glass moins chers, par rapport à ce que nous sommes susceptibles de voir à la WWDC.

Les lunettes de réalité augmentée, auxquelles il fait référence Bloomberg et qu’Apple aurait retardé, sont très différentes de la visionneuse de réalité mixte que la société de Cupertino pourrait annoncer au second semestre 2023. Ces lunettes AR, en fait, devaient être annoncées dans le courant de l’année 2024 ou 2025 comme une suite aux lunettes AR. réalité virtuelle et augmentéea, et ils seraient également plus légers, l’objectif de la société étant que l’utilisateur puisse les porter pratiquement toute la journée.

M. Gurman n’a toutefois pas détaillé les « défis techniques » auxquels Apple doit faire face pour développer ses lentilles AR. Il dit, cependant, que de nombreux employés de l’entreprise ne croient pas que l’appareil sera un jour annoncé officiellement..

Apple travaille sur des lunettes de réalité mixte moins chères.

Le retard de ces lunettes, nous le répétons, a rendu l’entreprise a décidé d’annoncer plus tôt une version bon marché de la visionneuse de réalité mixte. que nous pourrions voir plus tard cette année.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cet appareil, dont le prix sera légèrement inférieur à celui des Apple Glass qui pourraient faire leurs débuts cette année, soit environ 3 000 dollars. Mark Gurman, cependant, a offert quelques détails que nous ne connaissions pas jusqu’à présent sur cette visionneuse. Parmi eux, celui arriverait en 2024 ou 2025.

Son prix, notamment, serait similaire à celui d’un modèle d’iPhone comme à celui d’un Mac. Par conséquent, ils ne coûteront probablement pas plus de 1 500 dollars.. Ces lunettes de réalité mixte bon marché seraient toutefois dotées de spécifications légèrement inférieures à celles des Apple Glass que nous verrons cette année, bien qu’elles aient le même objectif et donc les mêmes fonctions. Les composants devraient toutefois être équivalents à ceux d’un iPhone, tandis que les rumeurs suggèrent que la visionneuse de réalité mixte haut de gamme sera équipée de puces similaires à celles des Mac. Les Apple Glass bon marché pourraient également présenter des écrans de moindre résolution.