Le Refurb a fait le plein et regorge de bonnes affaires en matière d’iPad Pro et de MacBook Pro 2019. Les MacBook Pro 13” sont très nombreux, dès 1269 €, les MacBook Pro 15” octocore aussi, dès 2529 €, mais il vaut sans doute mieux opter pour le MacBook Pro 16”, au tarif agressif et au clavier fiable, qui vient de sortir. Les iMac sont nombreux, à partir de 1439 €, avec des iMac 27” 5K dès 2069 €.

On évitera sauf volonté toute particulière d’ultra-mobilité, les MacBook Retina 12” dont le prix ne bouge pas, mais qui ont été abandonnés par Apple, ce qui grèvera leur prix de revente potentielle.

Côté iPad, l’iPad Pro 12,9” Face ID est disponible aujourd’hui, avec 64 Go de stockage.

Les Apple TV 4K sont de retour, dès à 169 €, et l’on peut même acquérir la génération précédente à 139 €. Le petit pavé TV d’Apple se fait très rare sur le Refurb, donc si vous voulez pouvoir profiter d’Apple TV+, par exemple, ne ratez pas l’occasion

iPad (pas trop) en stock !

iPad

iPad Pro

iPad Pro 12,9” 64 Go gris sidéral à 949 € (-170 €). l s’agit de la dernière version des iPad Pro, avec reconnaissance faciale et design tout écran. Géniale tablette, extrêmement puissante, elle intègre le processeur Apple A12x et un écran remarquable. C’est tout simplement la meilleure tablette au monde, ici dans sa version écran 12,9”. Aussi en argent

Les bons Mac du Refurb

MacBook Air

Aucune offre

MacBook Pro 13 ” 2019

MacBook Pro 15 ”

MacBook Pro 15 ” 2019

MacBook Pro 15,4” Octocore i9 à 2,3 GHz gris sidéral à 2529 € (-450 €). Modèle de mai 2019, avec 512 Go de stockage SSD, 16 Go de RAM, Carte graphique Radeon Pro 560X et la dernière version du clavier papillon, censée être plus résistante

MacBook Pro 15,4” Hexacore i7 à 2,6 GHz gris sidéral à 2719 €. Modèle de mai 2019, avec 512 Go de stockage SSD, 32 Go de RAM, Carte graphique Radeon Pro 555X et la dernière version du clavier papillon, censée être plus résistante

MacBook Pro 15,4” Octocore i9 à 2,4 GHz argent à 3709 €. Modèle de mai 2019, avec 1 To de stockage SSD, 32 Go de RAM, Carte graphique Vega 20 et la dernière version du clavier papillon, censée être plus résistante

D’autres configurations sont disponibles

iMac Pro

iMac Pro Xeon W 18 cœurs à 2,3 GHz à 10 469 € . Initialement commercialisé en décembre 2017, c’est la dernière (et première) génération d’iMac Pro, équipée de 128 Go de RAM ECC et d’un disque SSD ultra-performant de 4 To, avec Radeon Pro Vega 64 avec 16 Go de mémoire HBM2.

iMac

iMac 2019

Aucune offre

iMac

Mac mini

aucune offre

Autres produits

Apple TV

Apple TV 4e génération 32 Go à 139 € (-20 €). L’ancienne génération de l’Apple TV, qui ne gère pas la 4K mais demeure compatible avec les apps du moment

Apple TV 4K 64 Go à 189 € (-30 €). Le dernier né des pavés TV d’Apple sorti en septembre 2017, équipé pour la diffusion 4K

Le Refurb demeure le moyen le plus sûr pour acquérir des produits Apple à un prix réduit. Y sont proposés des appareils 100 % fonctionnels, testés et éventuellement nettoyés par Apple, garantis un an. Nous vous en sélectionnons les produits les plus intéressants, en laissant de côté les vieux rogatons qu’Apple laisse parfois en rayon. Les liens présentés ici sont affiliés, ce qui signifie que Slice 42 touchera une petite somme si vous effectuez un achat à partir de ceux-ci, sans que cela n’influe en rien sur le prix que vous réglez.