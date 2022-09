Apple va annoncer deux modèles, selon Logitech

Apple peaufine les détails de son prochain événement d’octobre, au cours duquel de nouveaux MacBooks et des mises à niveau de l’iPad devraient être annoncés. Depuis quelques mois, la rumeur court que la société de Cupertino dévoilera un iPad Pro remanié et aujourd’hui, des informations confirment son existence. Logitech a divulgué par erreur deux modèles d’iPad Pro sur l’une de ses pages produits.

Le site web du Logitech Crayon, un stylet pour l’iPad lancé en 2018, révèle une compatibilité avec un… iPad Pro de 12,9 pouces de sixième génération ainsi qu’un iPad Pro de 11 pouces.Tous deux avec la légende « Coming Soon » dans le champ du modèle. Cela confirme le rapport original de Mark Gurman, qui prévoyait une mise à jour de l’appareil d’Apple en octobre.



Bien que les spécifications ne soient pas connues, on dit qu’ils sont le nouvel iPad Pro arrivera avec la puissante puce M2 dévoilée en juin. Le SoC d’Apple a fait ses débuts dans les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces, mais de nouveaux appareils devraient être équipés de ce processeur. L’entreprise technologique serait également en train de développer deux nouvelles puces (M2 Ultra et M2 Extreme) pour les intégrer dans la prochaine génération de MacBook Pro.

Une autre caractéristique signalée il y a quelques mois a trait à la présence du MagSafe. Selon Gurman, le prochain iPad Pro sera doté d’une recharge sans fil utilisant le système magnétique qui existe dans l’iPhone. MagSafe ouvrirait la porte à de multiples accessoires pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, comme des housses ou des étuis garantissant une autonomie suffisante pour un marathon Netflix ou Prime Video.

Apple prépare deux iPad Pro avec la puce M2



Bien que Logitech signale deux nouveaux iPad Pros. Les spécifications ne correspondent pas aux rumeurs initiales. Il y a quelques mois, il a été dit qu’Apple lancerait de nouvelles tablettes avec des écrans de 14 et 16 pouces, ce qui représente un bond considérable par rapport à l’écran original de 12,9 pouces. Par la suite, un analyste a révélé que la variante de 14,1 pouces ferait ses débuts avec un écran mini-LED tandis qu’un autre fuyard a affirmé que ce modèle serait doté de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne.

L’iPad Pros remanié ne sera pas la seule chose à être annoncée lors de l’événement d’octobre. Apple se prépare la plus importante mise à jour de l’iPad depuis de nombreuses années. Des sources indiquent que l’iPad de 10e génération intégrerait un port USB-C et un écran Retina Display de même résolution que l’iPad Air. En tant que modèle le moins cher, il devrait être équipé d’un processeur A14 Bionic.

Il y a une possibilité que Apple va dévoiler ses lunettes de réalité mixte à vendre en 2023. Il y a quelques jours, la société a déposé les marques Reality One, Reality Pro et Reality Processor. Le site Reality One serait plus léger qu’un iPhone et plus chers que les autres appareils, ils viseront donc un marché de niche.

Il ne reste plus qu’à connaître la date et l’heure du prochain événement d’Apple.