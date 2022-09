Apple va annoncer une Apple Watch moins chère que la SE

À quelques jours de l’événement Far Out, où l’iPhone 14 sera annoncé, de nouvelles rumeurs suggèrent que nous verrons plusieurs versions de l’Apple Watch. En plus de l’édition Pro, un rapport de la New York Times prévoit que nous verrons également un modèle moins cher que la SE, destiné à un public différent.

Selon deux personnes proches du projet, Apple mise sur les enfants et les adolescents. Les sources ont mentionné que la société de Cupertino ont investi trois ans dans le développement d’une Apple Watch adaptée aux enfants. Ce segment de marché génère de forts profits pour les fabricants de smartwatchs.

Une Apple Watch bon marché fait partie d’une stratégie agressive de l’entreprise pour se positionner dans ce domaine. L’idée de l’entreprise serait de offrir une alternative à l’iPhone afin de ne pas générer de dépendance chez les mineurs, et en même temps, de disposer d’un dispositif pour contacter leurs parents. Le rapport indique que serait moins chère que l’Apple Watch SE.



L’existence d’un deuxième modèle d’Apple Watch Series 8 fait l’objet de rumeurs depuis 2021. A l’époque, il a été dit que Apple préparait une deuxième version de la SE ainsi qu’une édition robuste pour les amateurs de sports extrêmes. Cette année, des fuites indiquent que nous verrons les débuts attendus de la série 8, accompagnée de la version bon marché et d’une Pro, pour concurrencer le haut de gamme.

Si les détails ne seront pas révélés avant mercredi, l’arrivée d’une Apple Watch bon marché ne semble pas farfelue. Il est possible que ce modèle devienne le successeur de la SE, une smartwatch qui a fait ses débuts fin 2020. Si l’Apple Watch SE est parfaite pour initier les gens à l’écosystème, son prix la fait sortir de la gamme habituelle des smartwatches pour enfants.

Combien coûtera l’Apple Watch bon marché ?

L’Apple Watch bon marché est susceptible de Il sera probablement doté de moins de fonctionnalités que ses grands frères et sœurs bien qu’il soit presque acquis qu’il offrira une connectivité cellulaire. Ce dernier est nécessaire pour activer la fonction Family Setup, qui permet de gérer plusieurs montres à partir d’un seul iPhone. Certains experts affirment que le prix serait compris entre 150 et 200 euros.

Apple confirmera (ou infirmera) toutes les rumeurs relatives à l’Apple Watch Series 8 lors de son événement Far Out, prévu le 7 septembre 2022.