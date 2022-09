Apple va augmenter les prix de l’App Store en Europe et dans d’autres pays

La hausse du prix des nouveaux iPhone 14 et 14 Pro par rapport à leurs prédécesseurs n’est qu’un des nombreux changements qu’Apple se prépare à, apparemment, pallier à la parité de l’euro et du dollar. La société de Cupertino a annoncé que les prix de l’App Store, c’est-à-dire ceux correspondant aux achats in-app, mais aussi à ceux effectués au sein de l’application, augmentera à partir du 5 octobre à travers l’Europe et au-delà.

La mesure touche notamment toutes les régions de la zone euro – y compris l’Espagne, bien sûr -, mais aussi des pays comme la Suède ou la Pologne, le Chili, le Japon, la Corée du Sud, l’Égypte, la Malaisie, le Pakistan ou le Vietnam. Dans le cas de l’Europe, il s’agit des applications qui coûtent actuellement 0,99 euros, coûtera désormais 1,19 euros. Il s’agit d’une augmentation de 20 cents. En revanche, les applications sont vendues à 9,99 euros, coûtera désormais 11,99 euros en octobre. Cela représente une augmentation de 2 €.

Cette augmentation, rappelons-le, s’applique également aux achats in-app, et pas seulement au prix auquel nous pouvons acheter une application sur l’App Store Apple, cependant, s’assure que les développeurs peut maintenir les prix actuels des abonnements bien que ceux-ci soient réalisés par le biais de leur propre plateforme.

Quelle est la raison de l’augmentation des prix dans l’App Store ?



On ne sait pas exactement pourquoi Apple a augmenté les prix de l’App Store dans certains pays d’Europe, mais… il est probable qu’elle soit due à la parité de l’euro avec le dollar. Les deux monnaies, en particulier, ont actuellement le même coût, ce qui empêche Apple de bénéficier d’un revenu plus élevé que lorsque le dollar était supérieur à l’euro. Pour résoudre ce problème, il n’y a pas d’autre choix que d’augmenter le prix. C’est ce que la firme a déjà fait avec les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro. Aussi avec le MacBook Air.

La société a toutefois veillé à ce que L’augmentation du prix de l’App Store au Vietnam est due à la nouvelle réglementation fiscale du pays. « Au Vietnam, ces augmentations reflètent également les nouvelles réglementations imposant à Apple de collecter et de remettre les taxes applicables, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’impôt sur les sociétés (IS) à des taux de 5 %, respectivement », a confirmé le cabinet.