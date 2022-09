Apple va bientôt corriger l’un des bogues les plus fastidieux d’iOS 16 : l’invite qui apparaît chaque fois qu’un utilisateur… veut coller quelque chose depuis le presse-papiers de son iPhone d’une application à l’autre. Comme l’a confirmé l’entreprise à MacRumors cette fonction de protection de la vie privée ne devrait pas apparaître tout le temps, mais seulement la première fois que l’utilisateur colle quelque chose dans une application tierce. Le Wall Street Journal dans une mise à jour disponible à partir de la semaine prochaine Apple permettra également de corriger certains bogues présents dans le nouvel iPhone 14 Pro.

Le bug du presse-papiers, en particulier, affecte tous les modèles d’iPhone compatibles avec iOS 16. C’est-à-dire l’iPhone 8 et les versions ultérieures. On le remarque à chaque fois que l’utilisateur veut, par exemple, copier du texte ou une image dans une application tierce iOS 16, par défaut, affiche une alerte demandant si l’on veut autoriser l’application à accéder au presse-papiers et donc à coller le contenu.

Il est possible d’autoriser l’action et donc de coller à partir du presse-papiers, ou de refuser l’accès. Dans ce dernier cas, lorsque l’utilisateur essaiera à nouveau de coller quelque chose à partir du presse-papiers, iOS 16 lui demandera à nouveau s’il veut autoriser l’action. Le système, cependant, affiche constamment le même avertissement même lorsqu’elle a été autorisée pour la première fois.

La prochaine mise à jour supprimera donc cet avertissement constant, et fera en sorte qu’il ne s’affiche que la première fois que l’utilisateur copie quelque chose d’une application à une autre.

La prochaine mise à jour d’iOS 16 corrigera également certains problèmes de l’iPhone 14 Pro



Apple a également confirmé que la prochaine mise à jour iOS 16 corrigera certains des problèmes les plus courants avec le nouvel iPhone 14 Pro. Parmi eux, l’un d’entre eux a provoqué le blocage de l’appareil après avoir effectué un transfert de données depuis un autre iPhone.

Le problème qui affecte la caméra arrière de l’iPhone lors de l’utilisation d’une application tierce, comme Snapchat ou TikTok, sera également corrigé. Ce problème, en particulier, fait en sorte que l’iPhone crée une sorte de vibration et provoque également un léger tremblement dans la chambre.

La prochaine mise à jour d’iOS 16, nous le répétons, sera publiée la semaine prochaine. Apparemment, sous iOS 16.0.2. Aucune nouvelle fonctionnalité n’est attendue au-delà de la correction des bogues susmentionnés, bien que nous puissions voir quelques corrections de bogues mineurs.