Apple va supprimer complètement l’encoche d’ici 2023, avec l’arrivée de l’iPhone 15

L’une des principales nouveautés des nouveaux iPhones est ce que l’on appelle l’île dynamique, une alternative à l’encoche qui abrite l’appareil photo selfie et les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID. Celle-ci est également interactive et permet d’effectuer différentes actions, comme accéder rapidement au lecteur de musique ou vérifier le minuteur, entre autres options. L’île dynamique, cependant, n’est exclusive qu’à l’île de l’Est iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Les modèles de base, en revanche, conservent l’encoche caractéristique de la société. Cela pourrait toutefois changer l’année prochaine, avec l’arrivée de l’iPhone 15.

Selon Ross Young PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), tous les modèles d’iPhone 15 pourraient être livrés avec le Dynamic Island susmentionné. Les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus ne seraient plus exclusifs aux modèles Pro à partir de l’année prochaine. Young affirme toutefois que les iPhone 15 et 15 Plus ne seraient pas dotés d’un écran de 120 Hz, ni de la technologie LTPO. Par conséquent, les deux modèles ne devraient pas prendre en charge l’affichage permanent, une autre des caractéristiques distinctives de l’iPhone 14 Pro.

Avec l’arrivée de l’île dynamique sur l’iPhone 14 Pro iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max Apple supprimerait complètement l’encoche sur ses modèles d’iPhone, l’iPhone SE conservant les bords supérieurs et inférieurs de l’écran, ainsi que Touch ID comme méthode de déverrouillage.

Voici comment fonctionne l’île dynamique qui pourrait arriver sur tous les iPhone 15



L’île dynamique qui pourrait arriver sur tous les iPhone 15, nous le répétons, est une alternative à l’encoche qu’Apple a jusqu’à présent incluse sur tous ses modèles haut de gamme. Il s’agit en fait d’une manière astucieuse de tirer parti des trous dans l’écran qui sont nécessaires pour les différents capteurs liés à l’appareil photo et à Face ID. Par l’intermédiaire d’un logiciel, Apple adapte la zone de la caméra et crée différents raccourcis vers les diverses applications compatibles. Par exemple, lorsqu’un morceau d’Apple Music est en cours de lecture et que vous fermez l’application, le lecteur passe rapidement à l’îlot dynamique. Il en va de même pour la navigation dans l’application Maps, le minuteur, etc.

L’utilisateur, en outre, peut interagir sur cette île pour effectuer des actions rapides. Il s’agit notamment de vérifier l’itinéraire sur Apple Maps, de passer à la chanson suivante, de voir le temps restant sur la minuterie, etc. Le système, quant à lui, tire également parti de cette île dynamique en y affichant des notifications. Par exemple, une notification lorsqu’il reste 20 % d’autonomie ou lorsque l’iPhone 14 Pro et le futur iPhone 15 est en charge.