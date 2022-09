Apple veut que vous n’ayez aucune excuse pour vous mettre en forme, et maintenant Fitness+ n’a aucune restriction

Fitness+ est l’un des meilleurs services de fitness d’Apple. Dans notre article, nous avons déjà indiqué clairement que le service d’entraînement d’Apple était le meilleur de tout l’écosystème de l’App Store, à la fois pour pour la variété des types d’entraînement et pour s’adapter à tous les types d’utilisateurs. L’une de ses principales restrictions était qu’il fallait une Apple Watch.

Si l’Apple Watch est la pierre angulaire de la mesure de notre activité physique dans les séances d’entraînement Fitness+, elle n’était pas vraiment nécessaire pour de nombreux programmes. L’utilisation obligatoire de la montre était certainement un obstacle majeur. Si les utilisateurs d’un iPhone ou d’un iPad sont nombreux, ceux de la smartwatch d’Apple le sont moins.

Toutefois, l’entreprise a annoncé qu’il ne sera plus nécessaire d’utiliser une Apple Watch pour profiter des séances d’entraînement Fitness+. La société ouvre ce service à tous les utilisateurs disposant d’un appareil Apple sur lequel l’application est disponible. Cela signifie que vous serez en mesure de commencer la formation sans avoir besoin d’une Apple Watch, bien que celle-ci soit toujours recommandée.

Aucun changement n’est apporté aux pays dans lesquels Fitness+ est disponible, car la société n’a jusqu’à présent pas annoncé l’arrivée du service en dehors des régions où il est arrivé l’année dernière après son lancement aux États-Unis.

Vous n’aurez pas besoin d’une Apple Watch pour vous entraîner avec Fitness+



La seule exigence sera de s’inscrire avec un iPhone, et vous pourrez utiliser le service sur tous les appareils sur lesquels il est disponible. Et, comme Apple l’a confirmé, il n’y aura aucune restriction. Utilisateurs d’iPhone aura accès au service complet avec plus de 3000 exercices et méditations de type étude.

Fitness+ sans Apple Watch fonctionnera de manière similaire au service habituel : les utilisateurs de Fitness+ verront les conseils de l’entraîneur à l’écran et le chronométrage des intervalles, et les calories brûlées estimées seront utilisées pour progresser sur leur anneau Move, qui est l’une des nouvelles fonctionnalités de Fitness dans iOS 16.

Aussi, avec l’arrivée d’iOS 16 et de watchOS 9, Fitness+ obtient aussi de nouvelles fonctionnalités. Le service disposera de ses propres récompenses pour les records personnels, les séries ou les grandes étapes. Avec watchOS 9, les entraînements Fitness+ affichent désormais des conseils supplémentaires à l’écran, à côté de l’entraînement de l’entraîneur. Il s’agit de l’intensité pour le HIIT, le vélo, l’aviron et le tapis de course ; des coups par minute (SPM) ; des révolutions par minute (RPM) pour le vélo ; et de l’inclinaison pour les marcheurs et les coureurs sur le tapis de course ou le tapis roulant.