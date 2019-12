La marque Apple TV+ se retrouve en couverture d’une série de livres, évoqués dans la série familiale « le secret de la plume » (« Ghostwriter » en anglais) d’Apple TV+. Ces livres sont édités par Sesame Workshop et Sourcebooks qui annoncent la sortie des deux premiers ouvrages, Alice’s Adventures in Wonderland et The Jungle Book. Trinity suivra rapidement.

Sur les couvertures de ceux-ci est apposé le logo d’Apple TV+. Outre le texte du classique, les bouquins comportent aussi des guides de vocabulaire, des petits jeux de lecture et des puzzles. « Chaque œuvre a été adaptée par un auteur de premier plan différent, éminent ou étoile montante de la littérature », précise Sourcebook. Ce n’est pas la première fois que la marque Apple TV+ est mise en avant sur des couvertures de bouquins : le roman Are You Sleeping, sur lequel est basé la série Truth to be Told a déjà bénéficié de cette mise en avant promotionnelle.

Pour l’heure, on ignore si ces livres, proposés aux USA, seront adaptés en français