[Maj : à 10h13, Apple annonce le retour à la normale] Il y a de la friture sur la ligne concernant les servcies iCloud, et iMessage ce matin pour « certains utilisateurs » et ce depuis 3h47 ce matin. Une panne qui dure donc et qui concerne presque tous les services iCloud – sauvegarde, document, drive… – et également les photos qui peuvent ne pas se synchroniser. Apple ne précise pas la nature de la panne ni quand elle espère un retour à la normale. Si vous êtes concerné, patience donc.