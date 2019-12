Le prestigieux Time, qui a couronné Greta Thunberg comme personne de l’année, vient de publier sa liste des « 10 meilleurs produits technologiques de la décennie« . Signe du poids d’Apple, trois proviennent de l’entreprise californienne : iPad, Apple Watch et AirPods sont considérés comme parmi les meilleurs produits de ces dix dernières années.

L’iPad a changé la vision de l’informatique personnelle estime le Times, qui le met en tête de classement. « L’iPad d’Apple – comme l’iPhone avant lui – a entraîné un changement culturel pour l’informatique personnelle et a donné le ton pour la prochaine décennie d’appareils portables. Son impressionnant écran tactile multipoint, l’abandon complet des supports physiques et la sélection gargantuesque de logiciels et de médias ont créé un écosystème de divertissement au sein duquel tout le monde peut embarquer »

L’Apple Watch arrive en 7e place. « Beaucoup ont essayé, mais personne n’a pu égaler la finition et les performances de l’Apple Watch, qui définit la norme de ce qu’une smartwatch pouvait faire. Depuis son introduction en 2015, elle est passée d’un appareil pour les « early adopters » et les nerds à un accessoire grand public, grâce à son logiciel performant et son matériel en constante amélioration. Et à mesure que l’Apple Watch étend ses fonctionnalités santé, elle est en passe de devenir le moyen le plus simple de garder un œil sur votre santé ».

Juste derrière la montre, ce sont les AirPods qui arrivent, considérés comme les successeurs des iPod dans la « révolution musicale ». « Comme l’iPod a été emblématique, les AirPods d’Apple ont conquis le cœur, l’esprit et les oreilles des mélomanes qui cherchent à jouer leur musique. Sortis pour la première fois en 2016, les AirPods sont rapidement devenus une icône à part entière, tant pour leur attrait esthétique que pour leur plus grand impact culturel », estime le Times qui souligne quand même les polémiques suscitées par l’impossible réparation / recyclage de ces produits.

On notera aussi la présence des voitures Tesla, des Raspberry Pi, ou des drones DJI au sein de ce classement.