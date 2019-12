Apple dévoile un premier trailer pour sa prochaine série « Little America », qui entend montrer l’immigration aux USA sous un jour positif, dans le cadre du mouvement de défense, notamment, des « dreamers ». L’idée et la réalisation de cette série de 8 épisodes vient du duo Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, par ailleurs mari et femme dans la vraie vie. Dans cette série de portraits d’une demi-heure, le tandem va raconter des histoires – positives et familiales – d’immigrants. On trouvera notamment l’actrice française Mélanie Laurent dont on imagine qu’elle incarnera une émigrée française aux USA.

On a notamment vu Kumail Nanjiani dans l’hilarante série Silicon Valley. C’est Lee Eisenberg, célèbre pour avoir réalisé The Office, qui assure la production et le script des épisodes. Chacun se concentre sur une histoire différente, comme celle d’un enfant de 12 ans qui doit diriger un motel de l’Utah seul après que ses parents ont été renvoyés en Inde, ou celle d’un étudiant diplômé nigérian qui devient cow-boy et adore les hamburgers. La série sera diffusée à partir du 17 janvier prochain sur Apple TV+