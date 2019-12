L’excellent Luminar de Skylum fait une jolie promo pour les fêtes de fin d’année. Le logiciel seul est proposé à 79 €, au lieu de 89 €

Autre possibilité, pour 129 €, vous obtenez un pack avec le meilleur éditeur de PDF du marché, PDF Expert, un abonnement pro à SmugMug (6 mois), un autre d’un an à Viewbug, un ebook de conseils photos et 20 tirages papier chez Parabo. Le lot, vendu 89 € affiche une valeur faciale de 489 €.

Luminar 4 est un très bon éditeur d’image, qui déploie de nombreux algorithmes d’intelligence artificielle pour remplacer un ciel par un autre, améliorer les portraits, améliorer sélectivement la netteté et le piqué, ou encore, globalement, améliorer l’image. Il permet des ajustements globaux et localisé, et peut donc être utilisé pour des retouches précises. Son point faible reste sa partie catalogue, qui reste limitée si on la compare à Lightroom. Mais en tant que logiciel polyvalent, très puissant, et ouvrant des possibilités limitées de classement, c’est un très très bon choix. Il brille notamment par sa très grande rapidité de mise en œuvre. En quelques opérations, on peut améliorer considérablement ses clichés.