Il aura fallu un an et demi à Apple pour compléter sa nouvelle cartographie des USA, suite à l’annonce, en juin 2018 par Eddy Cue de la refonte des données de Plans. Pendant ces 18 mois, les véhicules LIDAR d’Apple ont sillonné les USA pour collecter des données nettement plus précises que celles antérieurement agrégées par Plans. Initialement, Apple utilisait des cartes de diverses provenances, qu’elle avait achetées et intégrées dans son service ; celles-ci n’étaient pas aussi précises, ni récemment mis à jour que les nouvelles données, qui recensent, par exemple, plus fidèlement les espace verts, les forêts, les étendues d’eau, les cheminements piétons notamment.

Hier, Nate Thompson remarquait qu’Apple avait mis à jour les données cartographiques pour le sud est des USA, complétant ainsi la cartographie du pays. Pour nettemnet plus riches qu’antérieurement, les données ne sont pas (encore ?) comparables à celles dont dispose Google. Par exemple, les chemins piétons / vélo sont simplement dessinés sur la carte, sans que leur nom soit reporté, tandis que les horaires des commerces dépendent encore des données Yelp.

Les véhicules Apple parcourent déjà les routes européennes, mais il faudra attendre sans doute un moment avant que les nouvelles données soient disponibles pour tous les pays européens. En décembre 2020 ?