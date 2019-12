Décidément le réseau social Twitter multiplie les petites annonces. Après l’amélioration de qualité des images postées, c’est au tour du support d’une déjà fort ancienne fonctionnalité Apple de débarquer sur Twitter. Les Live photos peuvent désormais être gérées et dévoiler leur composant animé sur Twitter. Les Live photos ont été lancées en 2015, avec les iPhone 6s et 6s Plus.

C’est lors de l’ajout de l’image (depuis l’app iOS) que l’utilisateur doit décider du sort de l’animation : soit il ne change rien à ses habitudes, et sa photo reste statique, soit il tapote sur le bouton GIF, et peut ainsi envoyer une photo animée, qui sera traitée comme un GIF animé.