Après de nombreux mèmes, Meta change le style graphique de son Metaverse, et c’est maintenant une copie de Fortnite

Meta est, sans aucun doute, l’entreprise qui pousse la Metaverse. Cela en a évidemment fait la proposition la plus connue et la plus visible aujourd’hui. Le problème est que, lorsque vous gagnez en popularité sur Internet, vous êtes exposé aux mèmes. Le Metaverse de Mark Zuckerberg, connu sous le nom d’Horizon, peut être plus ou moins apprécié, mais une caractéristique en a uni plus d’un dans d’innombrables moqueries : son style graphique.

Regardons les choses en face, l’actuel Metaverse de Meta est indiscernable d’un dessin animé pour enfants à petit budget. Mark Zuckerberg le sait, et l’a récemment confirmé travaillent sur un nouveau regard visuel qui changera de manière significative les scénarios et les avatars de Horizon.

« Des mises à jour majeures des graphiques et des avatars d’Horizon sont à venir. Je vous en dirai plus sur Connect. Par ailleurs, je sais que la photo que j’ai postée en début de semaine était assez basique : elle a été prise très rapidement pour célébrer un lancement. Les graphismes d’Horizon sont capables de bien plus, même sur des casques [VR] et Horizon s’améliore très rapidement », a déclaré Mark Zuckerberg.

Le PDG de Meta fait référence à un message qu’il a récemment partagé pour annoncer le lancement de son Metaverse en Espagne et en France. Cependant, l’image qui accompagne cette annonce est son avatar de dessin animé à petit budget. Bien sûr, L’internet n’a pas perdu de temps et une myriade de mèmes sont apparus rapidement à ce sujet ce qui a incité M. Zuckerberg à annoncer peu après qu’une mise à jour visuelle était en cours.

En effet, a partagé la première image de ce à quoi ressemble son avatar avec le nouveau style graphique. Cependant, si vous êtes joueur on pense immédiatement à l’un des jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années.

Cela vous semble-t-il familier ? Oui, Il ressemble à un personnage de Fortnite. Fortnite d’Epic Games a un style très particulier ; il s’éloigne du « réalisme » qui distingue les autres titres Fortnite. tireurs comme Call of Duty et offre un univers coloré où les personnages prennent un air de dessin animé. L’idée, bien sûr, est de plaire au plus grand nombre de joueurs possible. Des plus jeunes aux joueurs les plus expérimentés.

Lorsque vous verrez l’avatar de Mark Zuckerberg dans la prochaine mise à jour visuelle d’Horizon, vous vous souviendrez aussi de Jonesy dans le film Fortnite par exemple.

Ce qui fait preuve d’une plus grande originalité, ce sont les nouveaux scénarios du Metaverse. Maintenant, ils parient sur des environnements avec des textures nettement plus détaillées et des modèles d’objets avec un poids polygonal plus élevé. Bien sûr, il est intuitif que la qualité est soumise au potentiel du matériel sur lequel il fonctionne. Par conséquent, tout le monde n’aura pas la possibilité d’en profiter avec une telle qualité graphique.

Selon Mark Zuckerberg, lors du Meta Connect, ils dévoileront plus de détails sur le lifting que leur Metaverse recevra dans les mois à venir. Pour l’instant, nous ne savons pas quand l’événement aura lieu.