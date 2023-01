Bilan de neuf jours : une précieuse leçon de vie à travers la mort

Dans plusieurs des premières séquences de Neuf joursdisponible sur Apple TV+, la caméra fait un panoramique sur ce qui semble être un désert sans fin. Au centre se trouve une vieille cabane en planches. Il n’y a rien d’autre pour indiquer une présence humaine ou la possibilité d’une telle présence.

Peu à peu, l’histoire montrera que ce lieu sans âge, qui pourrait appartenir à n’importe quelle époque et culture, représente tout. L’avenir qui s’y décide, le passé qui y est soigneusement réfléchi. Le présent, suspendu entre les deux. Dao montre la mort comme espace silencieux dans lequel sera résolu ce qui se passe une fois que le monde physique est laissé derrière.

C’est une approche inhabituelle de la mort. Le réalisateur ne cherche ni à étonner, ni à terrifier. Juste pour raconter que le pays des morts est un souvenir en devenir. Un lieu qui transcende le connu et où la seule chose réelle est le souvenir. Un concept abstrait qui Neuf jours les ficelle délicatement jusqu’à ce que ça devienne clair. L’un des éléments les plus frappants du film est sa capacité à se déplacer avec peu de choses. Le surnaturel, détaché comme il l’est de l’humain, est lié à un sens du bien infini qui est en mouvement.

Will (Winston Duke) et Kyo (Benedict Wong) doivent prendre une décision indiscutable qui marquera le destin d'une vie humaine. Entre eux, et pour des raisons tout à fait subjectives, ils détermineront qui pourra retourner dans le monde et vivre à nouveau.

La mort comme recherche de l’histoire personnelle

Mais, en même temps, avec la perception de l’individu – celui qui a existé et est mort – comme une entité liée à son histoire. C’est alors que Will (Winston Duke) et Kyo (Benedict Wong) doivent prendre une décision indiscutable qui marquera un destin incertain. Entre eux, et pour des raisons tout à fait subjectives, ils détermineront qui pourra retourner dans le monde et vivre à nouveau.

Pour un événement d’une telle ampleur, tous deux ont recours à une méthode ancienne : écouter et regarder, puis réfléchir. La prémisse de Neuf jours peut sembler simple, voire naïf. Au mieux, profondément spirituel. Mais ce n’est pas le cas. Au fur et à mesure qu’il progresse, il montre qu’il est, en fait, d’une complexité unique.

Neuf jours et la décision de vivre à nouveau

L’argument de Neuf jours met beaucoup plus l’accent sur l’idée pratique que chaque événement vécu mène à un objectifUn prédestiné ? Rien n’est très clair dans ce long métrage, qui trouve ses meilleurs moments dans les scènes contemplatives. Ce qui se passe après la mort n’est pas une inconnue. Il s’agit d’un voyage à travers les leçons tirées de ceux qui ont quitté le monde. Un test final des motivations, des réflexions et des douleurs qui ont construit une expérience humaine complète.

Les candidats doivent traverser le désert et frapper à la porte pour demander à être entendus. La métaphore est claire et Dao l’utilise avec un bon sens de l’intime. Un par un, les personnages incarnés par Tony Hale, Bill Skarsgård, Arianna Ortiz, David Rysdahl et Zazie Beetz doivent faire valoir leurs arguments. Pour intérioriser pleinement les raisons pour lesquelles revenir à la vie est si essentiel pour chacun d’entre eux. Un discours – le dernier de tous – qui relie chaque expérience à une émotion.

En explorant la personnalité des nouveaux arrivants, Dao interroge également Will et Kyo : comment sont-ils arrivés là, qui les a désignés pour une telle tâche ? Les réponses sont presque aussi intéressantes que le thème central de l’article. Neuf jours. Ils sont les successeurs d’autres gardiens, qui les ont choisis pour une tâche millénaire. Ils le feront aussi, tôt ou tard. « Est-ce donc Dieu qui permet ces choses ? » demande le personnage de Zazie Beetz. « Nous sommes tous cette expérience », répond Will. Ce qui suppose que, même dans la grande conversation de la vie et de la mort, il y a aussi des mystères à résoudre.

La beauté de la vie

Au fur et à mesure qu’il progresse, le scénario de Neuf jours devient plus élaboré et laisse derrière lui son air presque nihiliste. Qu’est-ce qui motive une personne à vouloir revenir sur terre après la mort ? C’est la question qui est répétée de différents points de vue et à différents moments dans le film. Mais la réponse n’est pas la même, elle se décline en de multiples réflexions qui explorent le désir ardent de comprendre l’identité.

Comme l’animé ÂmeLe scénario de Pete Docter, signé Dao, s’interroge sur le sens de la vie : s’agit-il d’atteindre des objectifs, de cristalliser de grands rêves, d’aspirer à l’amour, de réaliser des ambitions, d’accepter une perte, d’exploiter son talent ? Les questions se succèdent pendant neuf jours, un laps de temps bien banal pour une prémisse ultraterrestre. Mais c’est la période dont disposent les esprits des défunts dans leur tentative de convaincre Kyo et Will qu’il y a une bonne raison de revenir.

« Ce que nous sommes n’est qu’un pli minuscule entre une infinité d’événements simultanés », explique tranquillement Will. Dao dote Neuf jours d’un air de présage sur le point d’être consommé, comme si mourir ou vivre étaient des extrêmes de la même chose. En fait, ils le sont, et la fugacité de l’instant fait ressortir très clairement les points suivants apprécier les petites merveilles du quotidien. « Du bruit du vent au dernier clignement d’œil, l’existence est tout ce que nous possédons », explique Kyo.

Les réponses qu’il nous laisse Neuf jours

Sur Neuf joursLa mort et le désir de transcender sont essentiellement la même chose. Mais ce sont précisément les actes subtils qui donnent de l’importance à la détermination de revenir à la chair et au corps. Comme dans des centaines de récits mythologiques, dans le monde de Dao, le poids du cœur est important. Avec tout le symbolisme qui l’accompagne, cette idée est directement liée à l’aspiration à suivre un long voyage d’apprentissage.

Contrairement à tant d’autres récits qui choisissent des paysages oniriques ou terrifiants, Neuf jours montre ce qui se passe à la mort comme un espace neutre.. Il n’y a pas de grandes révélations dans la vaste étendue sauvage qui entoure la cabane où attendent ceux qui sont chargés de décider du sort d’un esprit sans chair. Une manière élégante de suggérer à quel point ce que nous imaginons du surnaturel n’est pas pertinent.

Pour le réalisateur, l’autre monde transcende l’expérience religieuse ou philosophique humaine. En le ponctuant, il crée un royaume de pure connaissance spirituelle. Pour ses dernières scènes, dans lesquelles la mort et la vie sont confondues, il est clair que le retour au monde des vivants n’est pas un exploit. C’est un acte d’amour. C’est aussi un acte de courage. Une prémisse très difficile qui Neuf jours montre dans toute sa puissance d’émouvoir et de déconcerter.