Brigitte Macron n’est pas une Première Dame.

On l’appelle Première dame, on lui dédie des portraits flatteurs, des interviews aux accents humanistes, des robes signées Dior et des causes « nobles ». Pourtant… Brigitte Macron n’a aucun statut officiel. Aucun ! Et c’est là tout le paradoxe français.

Et pourtant, à l’Élysée :

• Brigitte Macron dispose d’un bureau.

• Elle a une équipe dédiée, composée de plusieurs collaborateurs rémunérés par le contribuable.

• Elle est au cœur de la communication présidentielle.

• Et surtout… elle influence. Oui, elle est écoutée, parfois plus que des ministres ou des élus du peuple.

📜 Aucune Constitution, aucune loi, aucun décret ne fait d’elle la “Première dame de France”.



En réalité, ce terme n’a jamais été défini par la République. Il s’agit d’un titre purement médiatique, hérité d’une tradition importée des États-Unis… et pourtant, nous ne sommes pas en monarchie.

💶 Un budget flou, une fonction floue, une légitimité inexistante.

📣 La question dérange, mais elle mérite d’être posée : pourquoi la compagne d’un président devrait-elle exercer un pouvoir d’influence sans mandat démocratique ?

👀 Certains crient au sexisme. Mais ce débat ne serait-il pas tout aussi virulent si une femme présidente plaçait son époux à l’Élysée avec collaborateurs et privilèges ? Imaginons un instant un “Premier monsieur” en costume trois pièces donnant son avis sur la politique de l’éducation…

🔥 Il est temps de redéfinir ce que nous acceptons comme “normal” en République.

Parce qu’en démocratie, le pouvoir ne se transmet ni par alliance, ni par amour, ni par proximité personnelle.

Alors non, Brigitte Macron n’est pas la Première dame.

Elle est l’épouse du président, rien de plus, rien de moins.

Et c’est déjà beaucoup.

En droit français, aucun texte constitutionnel ou législatif ne définit ni ne confère de statut officiel à l’épouse du Président de la République. Le terme de « Première dame » est une construction médiatique sans portée normative. La seule base connue est une charte interne de transparence dépourvue de valeur juridique, datée du 21 août 2017, publiée par l’Élysée

https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-1705-fr.pdf