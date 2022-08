Ce photographe a retouché ses photos avec l’intelligence artificielle DALL-E 2, et le résultat est impressionnant

Des robots qui s’appuient sur l’IA pour devenir des artistes aux intelligences artificielles qui génèrent n’importe quelle image que vous décrivez avec un simple texte, le domaine de cette technologie est en pleine expansion, et de plus en plus de personnes lui trouvent une utilité accrue. C’est le cas de Nicholas Sherlock, un photographe qui… a utilisé l’IA de DALL-E 2 pour monter ses images, et le résultat va vous épater.

Nicholas Sherlock est un photographe néo-zélandais qui… a utilisé la puissance de DALL-E 2 pour monter des images qu’il avait laissées pour perdues. Après une séance de photographie d’une coccinelle avec un objectif macro, il a remarqué que l’image était terriblement floue. A tel point que plusieurs parties du petit insecte étaient complètement floues.

Si ça avait été quelqu’un d’autre, il aurait probablement considéré les photos comme perdues. Cependant, Sherlock a trouvé un autre plan : utiliser l’intelligence artificielle DALL-E 2 pour… retrouver les détails qu’il avait perdus. Voici le résultat :

Il s’avère que je peux utiliser le inpainting de DALL-E pour réparer mes photos floues, commentaires de Nicholas Sherlock sur son Twitter. Vous pouvez constater par vous-même les performances de l’intelligence artificielle lors de l’édition d’images.

Un résultat époustouflant

Mais ce n’est pas tout. Sherlock a également utilisé d’autres images dans DALL-E 2, et a demandé à l’intelligence artificielle de créer d’autres variations de cette même photo en utilisant le sien comme référence. Le résultat était franchement impressionnant, et tout cela en quelques minutes de traitement seulement.

Personnellement, le résultat est très surprenant. DALL-E 2 n’a pas seulement permis de combler les lacunes de l’image. Il a également réussi à imiter parfaitement le style de Nicholas sans ajouter trop de distorsions voyantes ou déplacées, ce qui est assez typique de ce type d’intelligence artificielle.

Bien sûr, ce type d’outil n’est pas parfait. Une démonstration de ceci est que l’intelligence artificielle DALL-E 2 a décidé d’ajouter des spots supplémentaires à la coquille de la coccinelle. En outre, dans les exemples ci-dessus, vous pouvez constater des changements dans le pronotum et la tête de l’insecte par rapport à la référence originale.

Par ailleurs, les détails non mis au point sont toujours visibles dans l’image, et c’est ce que l’on constate sur la deuxième photo le corps de l’insecte semble clairement généré avec la puissance d’un ordinateur.

La nouvelle ère de l’art numérique arrive avec l’intelligence artificielle

Micael Widell est un photographe suisse qui possède également une chaîne YouTube où il partage ses connaissances. Dans l’une de ses plus récentes vidéos, Widell reprend les images de Sherlock retouchées par DALL-E 2, et a créé une vidéo dans laquelle il parle de « La mort de la photographie » le texte qui peut être lu dans la vignette de la publication.

Widell a découvert l’existence de DALL-E 2 récemment. Dans sa vidéo, il dit qu’après avoir vu la technologie pour la première fois, il a senti que ce serait quelque chose qui… pourrait sérieusement menacer l’avenir de la photographie en tant que loisir et en tant que profession. Ce qui précède contraste avec la naissance des gros appareils photo que nous portons sur nous tous les jours, attachés à nos téléphones portables.

Widell estime qu’avec la démocratisation des appareils photo grâce aux téléphones portables, il faut quand même avoir le talent pour le gérer correctement. Cependant, l’intelligence artificielle est capable de fournir des résultats de bien meilleure qualité, et ce sans équipement supplémentaire. Il vous suffit de fournir un court texte à saisir.

Après tout, si des offres récentes comme DALL-E 2 ou Midjourney sont déjà capables de résultats surprenants imaginez seulement ce qu’ils seront capables de faire dans cinq ans, ou dans une décennie.

Cependant, il ne s’agit pas seulement de la puissance de ces technologies. Ce que ces entreprises veulent offrir au monde avec elles joue également un rôle important à quel point ils seront restrictifs et s’ils seront capables de fournir des résultats distinctifs sans tomber dans un schéma.

Enfin, le désir humain de création ne doit pas être sous-estimé. Après tout, c’est l’une des choses qui nous rendent différents des autres espèces animales dans le monde. Mais si ces entreprises jouent bien leurs cartes, l’intelligence artificielle peut devenir le meilleur allié de tout créatif. En fait, c’est ainsi que cette célèbre écrivaine a utilisé une IA pour terminer sa série de livres.