Ce que nous savons sur le pirate qui a divulgué GTA 6

Le site filtration de GTA 6 sera sans aucun doute la plus grande nouvelle de l’industrie du jeu en 2022. Après que des vidéos et des images d’une première version du jeu ont commencé à inonder divers coins de l’internet, Rockstar Games a confirmé avoir été victime d’un accès illégal à son réseau et, par conséquent, du vol de fichiers confidentiels. Tout le scandale a été causé par une seule personne. A hacker qui est apparemment harcelé.

Ce lundi, peu avant que Rockstar Games ne publie sa première déclaration, un forum populaire de hackers exposé la personne responsable de la fuite Arion serait le leader de LAPSUS$. Vous vous souvenez de ce groupe cybercriminel ? Ils ont récemment attaqué des entreprises telles que NVIDIA, Samsung, Microsoft, Okta et Mercado Libre. Les autorités britanniques l’avaient identifié comme un adolescent de tout juste 16 ans vivant au Royaume-Uni.

Selon les informations de BBC pas moins de sept membres de LAPSUS$ âgés de 16 à 21 ans ont été arrêtés à la fin du mois de mars. Cependant, comme certains d’entre eux n’étaient pas majeurs, ils n’ont pas été sévèrement punis. Parmi eux, bien sûr, il y aurait Arion.

Le forum susmentionné affirme que le pirate a été libéré le 2 avril 2022 et interdit de tout contact avec l’internet pendant un mois. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour retrouver ses anciennes habitudes. Ils affirment que sa première grande victime après sa libération a été Uber. Cette attaque, en fait, a eu lieu juste la semaine précédente.



Il est intéressant de noter que le pirate, qui s’est fait appeler « Teapotuberhacker » sur les forums de GTA, a également fait mention de son attaque contre Uber. En révélant cette information, il voulait que les membres de cette communauté la prennent au sérieux. En fait, la plupart ne lui faisaient pas confiance jusqu’à ce qu’un utilisateur soit encouragé à télécharger et à ouvrir le fichier partagé. Elle contenait plus de 90 vidéos d’une version encore en développement de la GTA 6. Vous savez le chaos qui s’en est suivi.

Au fur et à mesure que les heures passaient, il devenait de plus en plus évident que le hacker avait l’intention d’en tirer un bénéfice financier. Il prétendait avoir le code source de GTA 5 y GTA 6 et a dit qu’il était ouvert à des offres à cinq chiffres pour le premier. Il a ensuite révélé son intention de contacter Rockstar Games afin de parvenir à un accord, ce qui éviterait la fuite du code de GTA 6 et d’autres documents multimédias prétendument en sa possession.

Cependant, d’après la déclaration de Rockstar Games, seules les vidéos de gameplay ont fait l’objet d’une fuite. En d’autres termes, le délinquant n’avait pas le code source pour GTA 6 -ni celle du titre précédent.

Au moment de la rédaction, Teapotuberhacker a complètement disparu de l’internet. Il ne s’est jamais reconnecté aux Forums GTA et son compte Telegram, où il était également actif dans plusieurs chaînes, a été supprimé.

Si les informations fournies par le forum de hackers sont réelles, alors les autorités britanniques savent déjà à qui elles ont affaire. Vous pouvez être sûr que la fuite de GTA 6 il y a encore d’autres chapitres à raconter…