C’est ainsi que les Mac ont aidé à créer les sons légendaires de Star Wars

Aujourd’hui est célébrée la Que le 4 soit avec vousle jour de Star Wars, et pour cette raison, Apple a publié un documentaire intéressant dans lequel il est dit comment les sons légendaires de la franchise ont été créés à l’aide des Mac de l’époque. C’est un documentaire plus qu’intéressant que vous pouvez regarder gratuitement sur YouTube, et qui est sans aucun doute plus qu’intéressant pour les amoureux de la franchise et de l’histoire de l’informatique moderne dans son utilisation multimédia.

Ce sont quelques-uns des sons qui vivent déjà l’histoire du cinéma, très reconnaissables qui ont contribué à donner à Star Wars cette personnalité caractéristique qui a propulsé la franchise au rang de la plus célèbre de la science-fiction moderne.

Le fameux cri des combattants TIE. La pan Pan de blasters laser. Behind the Mac: Skywalker Sound ramène l’équipe de créateurs qui collaborent pour créer la magie que nous entendons dans les films, présentée par Skywalker Sound. De l’enregistrement sur le terrain des différents sons au mixage sonore utilisé dans les différents films. L’ensemble du processus de création et de conception de certains des sons les plus caractéristiques du cinéma (et maintenant aussi de la télévision) a été créé par les Mac et les logiciels pour ordinateurs Apple.

Le son de Star Wars est aussi le son du Mac

L’origine de l’étude remonte au travail de Ben Burtt pour la création des différents mix de Star Wars en 1977. Il s’agit un studio spécialisé dans la conception sonore, le mixage et la post-production audio multisupports. De la collecte de sons organiques réels au développement de nouvelles techniques de présentation sonore, Skywalker Sound reste l’une des installations les plus innovantes au monde.

Skywalker Sound, bien que son nom nous rappelle inévitablement la saga Star Wars, est aussi le studio en charge du son de certains des meilleurs films du cinéma et de la télévision modernes. Depuis Docteur étrange, Chevalier de la Lune Soit oeil de faucon même les films Pixar, ils sont le studio le plus important en termes de son pour la plupart des franchises Disney ou des gros films Netflix.

À ce jour, le studio dispose d’un énorme HUB qui donne vie au son basé principalement sur des appareils Apple : 130 racks de Mac Pro, 50 iMac, 50 MacBook Pro et 50 Mac mini exécutant Pro Tools, connectés à distance à un service centralisé.

Total à ce jour Skywalker Sound utilise 280 Mac pour donner vie au son que nous entendons dans la plupart des films et séries que nous regardons.