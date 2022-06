C’est si simple de créer un code QR à partir de votre iPhone

Vous souhaitez partager un lien, votre numéro de téléphone ou toute autre information via un QR code ? Il existe de nombreuses applications, sites Web et programmes qui permettent de générer ce type de raccourcis pour les partager ou les imprimer. Cependant, les utilisateurs d’un appareil Apple peuvent éviter de télécharger des applications inutiles ou d’accéder à des sites Web avec des limitations. L’application Raccourcis permet créer un code QR sur iPhone rapidement et sans avoir besoin d’être connecté à Internet. Nous vous expliquons comment.

Pour créer un QR code sur iPhone, il faut tout d’abord activer un générateur de code depuis l’application Raccourci (ou Raccourcis) d’Apple. Si vous ne l’avez pas installé, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis l’App Store. Une fois à l’intérieur de la plate-forme, cliquez sur le bouton ‘+’ qui apparaît en haut de l’écran. Cela ouvrira le mode de création de raccourci.

Avant de commencer les étapes, il est important de choisir une icône et un nom pour le raccourci. Bien que l’icône ne serve qu’à le distinguer du reste du raccourcis créé sur votre iPhone, le nom peut être utilisé pour demander à Siri de lancer l’action. Il est préférable de choisir quelque chose comme « Générateur de code QR » ou « Créer un code QR ». Ensuite, une fois le raccourci créé, vous pouvez demander à l’assistant d’ouvrir le générateur de code QR ou de créer un code QR, et Siri effectuera l’action.

Suivez ces étapes pour créer un code QR sur votre iPhone

Une fois que vous avez choisi le nom et l’icône, il est temps d’activer le générateur de code QR. Cela nous permettra notamment plus tard créer des codes QR sur iPhone rapidement. Suivez les étapes ci-dessous à la lettre.

Dans la section « Rechercher des applications et des actions » en bas, saisissez « Demande d’entrée » et cliquez sur l’option.

et cliquez sur l’option. Encore une fois, dans la section « Rechercher des applications et des actions », saisissez « QR « , et cliquez sur l’action « Générer le code QR »

« , et cliquez sur l’action « Générer le code QR » Écrire « Partager » dans la barre de recherche et cliquez sur la première option.

Vérifiez si l’application affiche les trois actions qui apparaissent dans l’image. Si la combinaison est correcte, enregistrez le raccourci à l’aide du bouton bleu qui apparaît en haut de l’application. Le plus recommandé est créer un raccourci vers l’écran d’accueil. Cependant, vous pouvez également afficher le raccourci sur l’Apple Watch ou simplement l’enregistrer dans la galerie d’applications.

Maintenant pour créer un code QR sur votre iPhone, cliquez simplement sur le raccourci précédemment créé et tapez le lien, le numéro de téléphone ou l’adresse dans la zone de texte. Enfin, cliquez sur ‘Ok’ pour partager le QR via une application ou simplement pour l’enregistrer en tant qu’image dans la galerie.