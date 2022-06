Cette application empêche les utilisateurs d’Android d’être harcelés avec des AirTags

Au milieu de cette année, un rapport prévoyait que Manzana développait une application dont l’objectif était d’empêcher les utilisateurs d’Android d’être harcelés avec le Balises aériennes, le petit dispositif de repérage de l’entreprise. Après six mois d’attente, cette application, nommée Détection de traqueurest désormais disponible sur le système d’exploitation mobile de Google.

Avant de poursuivre, il est important de détailler la situation qui a donné lieu à Tracker Detect sur Android. Bien que les AirTags aient été créés pour suivre les objets perdus, certaines personnes ont commencé à les utiliser à mauvais escient. Par exemple, placer l’appareil dans le sac à dos ou le sac de quelqu’un d’autre pour connaître la localisation de son propriétaire sans son consentement. Cela a évidemment généré un suivi indésirable.

Si la personne concernée avait un iPhone, il n’y avait pas trop de problème, puisque le terminal envoie une alerte lorsqu’il détecte un éventuel suivi au moyen d’AirTags appartenant à d’autres personnes. Avec Android, au contraire, il n’était pas possible de le savoir. Pendant plusieurs mois, certaines personnes ont exprimé leur préoccuper parce que votre vie privée pourrait être compromise relativement facilement. A cette époque, Apple consacrait déjà des efforts pour proposer une application qui le résoudrait.

Tracker Detect arrive précisément pour empêcher les utilisateurs d’Android d’être harcelés avec des AirTags ou avec tout autre appareil compatible avec le réseau Localiser. Son fonctionnement, en fait, est très similaire à celui qui est déjà intégré à iOS.

Comment fonctionne Tracker Detect ?

Une fois installé, vous recevrez une alerte si l’application détecte un AirTag inconnu « vous accompagnant ». Si le suivi continue pendant 10 minutes, vous pouvez faire jouer un son à l’AirTag pour identifier son emplacement. Que se passe-t-il une fois que vous l’avez trouvée ? Lorsque vous entrerez en contact avec votre smartphone —avec NFC—, vous recevrez des instructions pour retirer sa batterie et la désactiver.

Oeil, pour utiliser Tracker Detect tu n’as pas besoin d’un compte apple. Il suffit de l’installer et de commencer à l’utiliser libre. Vous pouvez le télécharger directement depuis le Play Store au lien suivant.

« Tracker Detect donne aux utilisateurs d’Android la possibilité de rechercher un tracker compatible AirTag ou Find My qui pourrait voyager avec eux à leur insu. élever le niveau de confidentialité pour nos utilisateurs et l’industrie, et nous espérons que d’autres suivront », a déclaré un représentant d’Apple. gadget.