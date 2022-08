Cette application vous alerte chaque fois que votre ordinateur envoie des données à Google

Vous êtes curieux de savoir combien d’informations votre ordinateur partage avec Google ? Eh bien, selon cette nouvelle application, c’est beaucoup plus que vous ne le pensiez probablement. Bert Hubert, développeur de PowerDNS et défenseur de la vie privée, a créé ce nouvel outil qui Bip lorsque votre PC envoie des données à Google. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est assez bruyant.

Baptisé Googerteller, il est désormais disponible sur GitHub grâce à Hubert lui-même. Aussi, sur son compte Twitter, le développeur nous permet de jeter un coup d’œil sur le fonctionnement de l’application. Le principe est simple et direct : chaque fois que votre ordinateur envoie des données à Google, lors de l’utilisation du navigateur ou d’une autre application, le programme émet un son.

Pour le tester, Bert Hubert s’est rendu sur les sites web du gouvernement néerlandais. Une fois à l’intérieur, il a essayé de cliquer sur divers liens et aussi de taper sur divers boutons. Le résultat était que, à chacun de ses clics, l’ordinateur a émis un son bref qui vous permet de savoir dans quelle mesure tout ce qui se passe sur votre écran est envoyé à Mountain View.

En outre, l’un des moments les plus intenses pour l’application a été celui où Hubert tapait dans la barre de recherche de Google Chrome. A chaque frappe, l’ordinateur émettait un nouveau son. Il faut s’y attendre en raison du chargement en temps réel des résultats de Google.

I made a very very simple tool that makes some noise every time your computer sends data to Google. Here a demo on the official Dutch government jobs site. The noise starts while typing the domain name already. Code, currently Linux only: https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo

— Bert Hubert 🇺🇦 (@bert_hu_bert) August 21, 2022