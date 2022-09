Cette grève de la faim des propriétaires de Tesla ? Ce n’était qu’un mensonge

Cette grève de la faim entamée par de supposés propriétaires de Tesla en Norvège ? Il s’avère que ce n’est qu’un mensonge. Un coup de publicité lancé par ce qui ressemble à un cabinet d’avocats spécialisé dans les recours collectifs contre des entreprises pour des défaillances de véhicules.

La plainte initiale a été déposée par un groupe de personnes non identifiées qui pensent que si Elon Musk découvre les problèmes qu’elles rencontrent avec leurs Teslas, cela résoudrait la situation. Le site web a énuméré un grand nombre de défauts qu’ils auraient rencontrés parmi d’autres :

Problèmes de démarrage du véhicule par temps très froid.

Problèmes de démarrage du véhicule par temps très chaud.

Grincements

Impossibilité d’ouvrir les portes par temps très froid.

Des bulles dans les sièges

Problèmes de pilote automatique

L’internet dans les voitures Tesla est lent

Bruits de lit lors du cyclisme

Problèmes d’éclairage

Les portes s’ouvrent toutes seules

Problèmes de chargement

Mauvaise qualité de la peinture

Matériaux rouillés

Redémarrages aléatoires

Les batteries durent moins longtemps que promis par Tesla.

Parmi quelques autres. Mais il s’avère que cette liste de problèmes est exactement la même que celle qui figure sur le site web de Bilklager, un service juridique qui cherche à réunir des personnes ayant des problèmes avec différentes marques, dont Tesla, pour faire des recours collectifs.

Auparavant, le site web de la grève de la faim renvoyait à un tel service, mais il a été supprimé. Peut-être qu’après Electrek l’a découvert et a mis à jour la réalité derrière la prétendue action commune.

Le problème n’est pas le recours collectif, ni le fait de revendiquer par des moyens légaux des défauts que les voitures, y compris Tesla, peuvent avoir et qui n’ont pas été résolus. Le problème est d’inventer une campagne aussi sérieuse qu’une grève de la faim pour en faire un coup de publicité sans en préciser les motivations.

Biais de confirmation avec Tesla

Mais derrière cela, il y a un problème que je pense être plus sérieux, et c’est le biais de confirmation qu’il y a avec… Tesla. Toute nouvelle négative, réelle ou non, est reprise sans autre vérification. J’ai moi-même, dans ce cas précis, été victime de mes propres préjugés même si je possède une voiture de la marque.

Le biais de confirmation est la tendance à favoriser, à se rappeler ou à citer plus facilement les informations qui confirment nos propres croyances et hypothèses. En conséquence, nous accordons une attention disproportionnée aux alternatives possibles.

Avec Tesla, une entreprise de voitures électriques si récente et si différente de l’industrie automobile en général, il y a une part importante de biais de confirmation parce que nous trouvons inévitablement qu’il est extrêmement difficile de changer. Surtout lorsqu’il s’agit d’un produit d’un prix aussi élevé.