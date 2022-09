Cinq différences entre Dragon House de HBO et The Rings of Power de Prime Video

L’année 2022 restera dans les mémoires comme l’année du retour de deux des univers les plus appréciés de la culture pop. La maison du dragon par HBO Max, et Les Anneaux de Pouvoir, par Prime Video, récupérer deux sagas historiques pour un tout nouveau public. En outre, ils explorent de nouveaux endroits dans des mondes aussi vastes que riches en détails, de nouveaux personnages et de nouveaux lieux. Les deux séries ont la particularité de reconstruire le passé de récits d’une pertinence particulière dans le domaine du divertissement.

La maison du dragon: une histoire brutale, magique et mystérieuse

La maison du dragon parcourt une fois de plus le Westeros fictif, cette fois à des siècles de ses moments les plus décadents. La série dépeint le règne des légendaires Targaryen, transformés en mythes sombres par leur histoire étrange et violente. Après plusieurs tentatives ratées, HBO a réussi à trouver le bon ton et l’époque pour prolonger la saga de George R.R. Martin dans de nouvelles directions.

Avec trois épisodes publiés et une deuxième saison confirmée, c’est une histoire brutale de cupidité, mêlée de magie et de mystère. Cependant, la longue ombre du Game of Thrones pèse lourdement sur son intrigue. Sans la variété de maisons nobles et de visions du pouvoir de l’original, la production, pour l’instant, tente de raconter une vaste histoire qui la dépasse parfois. On peut donc douter qu’il puisse explorer avec brio les grands thèmes qui sous-tendent sa prémisse.



Les anneaux de pouvoir le fleuron de Prime Video

De l’autre côté, Les anneaux de pouvoir est un projet qui fera date dans le domaine du streaming. La série, pour l’instant, la plus chère de l’histoire, tente de relater Le deuxième âge de la saga littéraire de J.R.R. Tolkien. Un exploit qui comporte des risques énormes. La période de la mythologie imaginée par l’écrivain britannique est à peine esquissée dans les récits et les essais. La production a donc pris la décision de construire le cadre du récit qu’elle raconte, plutôt que d’en adapter un traditionnel.

Le résultat a été une controverse considérable et une méfiance de la part du groupe strict des fans de l’auteur. Avec deux épisodes disponibles, il éblouit par ses visuels, mais est faible dans son intrigue.

Le contraste entre les deux productions donne lieu à une question inévitable : laquelle sera celle qui restera dans la mémoire de la culture pop ? Nous vous laissons avec une analyse de cinq points essentiels qui, tôt ou tard, définiront le panorama des projets les plus importants d’aujourd’hui.



Potentiel futur

Peut-être que le point sur lequel ils diffèrent le plus La maison du dragon et Les anneaux de pouvoir. Prime Video ne possède que les droits de la trilogie de l’Anneau Unique et du roman Le Hobbit. Son histoire se situe donc à un moment du passé des deux récits. Mais la limitation des licences empêche l’intrigue de pouvoir aller au-delà d’un certain point. En fait, il restreint tellement sa capacité à explorer de nouveaux éléments qu’il aura du mal à étendre l’univers qu’il a à peine commencé à créer.

A ce jour, les cinq saisons prévues pour l’histoire devraient couvrir le Second Age de la saga de Tolkien. Un point chronologique qui est indirectement mentionné dans les livres principaux. Mais les rebondissements et les personnages principaux appartiennent au livre. Le Silmarillion toujours entre les mains des héritiers de l’écrivain. La série doit donc relever le défi de refaire l’univers littéraire bien-aimé à une toute nouvelle échelle. Cependant, il ne pourra rien faire d’autre que de montrer des événements généraux ou, au mieux, tellement imprécis qu’il en perdra son identité.

D’un autre côté, La maison du dragon sera certainement le premier se détacher de la saga Song of Ice and Fire. George R.R. Martin a déclaré, au cours des cinq dernières années, qu’il souhaitait créer un monde élargi en constante expansion. Il a également précisé qu’il l’envisageait dans le style du Marvel Cinematic Universe. Donc si Maison du Dragon s’avère être un succès, il est plus que probable que d’autres programmes se déroulant à Westeros arrivent rapidement à l’écran. Actuellement, au moins une est déjà en début de production, il s’agit de l’histoire de Jon Snow, avec son propre scénario showrunner et l’équipe de production.

Argent, investissements, attentes

Une autre différence majeure entre les productions de La maison du dragon et Les anneaux de pouvoir. Cette fois, le gagnant est la série phare actuelle de Prime Video. Selon le média Screen Rant, le coût de production de la première saison Les anneaux de pouvoir est de 462 millions de dollars. Cela nous permet d’estimer que le tournage de chaque épisode a coûté environ 60 millions de dollars. C’est une somme astronomique, qui dépasse l’investissement de Netflix pour Stranger Thingsqui a atteint 30 millions de dollars par épisode.

Le résultat est d’ailleurs évident à l’écran. Les images sont opulentes et la mise en scène est étonnamment soignée. Pour son pilote, Prime Video a réussi à capturer toute la beauté de paysages imaginaires avec un niveau de réalisme d’une netteté déconcertante. Surtout en cette année où la qualité des productions comportant un pourcentage élevé de travaux numériques a fait l’objet de vifs débats.



A l’autre bout, La maison du dragon est plutôt modeste, avec 200 millions de dollars investis pour sa première saison. Il est inévitable de constater la différence entre ses décors numériques, ses costumes et sa scénographie. Même dans le niveau de détail, dans le rendu de l’anatomie des dragons emblématiques de la saga. Dans l’ensemble, le résultat est moins soigné que la production de Prime Video. et beaucoup moins spectaculaire que ce à quoi on s’attendait.

Un public divisé sur la qualité de l’histoire

C’est dans cette section qu’il triomphe, et de loin, La maison du dragon devant Les anneaux de pouvoir. Jusqu’à maintenant, les trois épisodes de la série ont agréablement surpris les fans déçus de Game of Thrones. Avant la première de l’émission, la plupart des fans de l’histoire originale se méfiaient de la production. En particulier, en raison des mauvais résultats de la huitième saison et du final de son prédécesseur.

Mais le préquel de l’original a surpris par son scénario bien planifié et mieux exécuté. Aussi pour son ambition de devenir plus violent et audacieux au fur et à mesure que l’histoire progresse. Chaque chapitre surpasse le précédent en audace et, en particulier, l’intention de ses créateurs de capturer le monde de Martin dans toute sa cruauté est évidente.

D’un autre côté, Les anneaux de pouvoir s’est avéré être une déception douce-amère pour une grande partie de la population fandom de l’œuvre de Tolkien. Soit en raison des ajouts inédits, de l’intrigue adaptée à une sensibilité contemporaine, soit parce qu’il s’agit, en fait, d’une nouvelle histoire. Quelle que soit la réponse, la série a provoqué une réaction de rejet plus forte que prévu. C’était, bien qu’il soit devenu le programme le plus regardé de l’année sur Prime Video. Cependant, de sérieux doutes subsistent quant à son contenu, sa narration et sa cohérence.

La production sera-t-elle capable de rassembler une série de fragments d’une mythologie rigoureuse créée pour un univers qui se tient en des termes très spécifiques ? On ne sait pas très bien ce qui se passera à l’avenir.

Portée de l’audience

A ce stade, le grand perdant pourrait être La maison du dragon. Avec un ton violent, cruel et sanglant, la série n’a pas attendu trop longtemps pour se montrer. Dans son premier épisode, il y a eu des décapitations, des castrations et une procédure chirurgicale graphique douteuse qui a tué un personnage principal à l’écran. Plus les habituelles scènes de sexe explicites de la saga Martin.

Ce n’est pas une surprise pour les fans, mais c’en est une peut être un problème pour un public différent de celui qui a été surpris avec Game of Thrones. Le programme est destiné à un public essentiellement adulte et se concentre sur lui.



Pour sa part, Les anneaux de pouvoir est une production qui a le potentiel d’étonner et d’émouvoir les publics de tous âges. Avec son histoire épique, émotionnelle et presque naïve, la saga de la dame elfe Galadriel et de sa lutte contre le mal, est une production familiale. Bien sûr, il s’agit d’une stratégie prudente de Prime Video, qui a veillé à obtenir un classement PG-13 pour son programme le plus cher.

L’histoire ne restera pas incomplète

A ce stade, les productions de La maison du dragon et Les anneaux de pouvoir ont les mêmes objectifs. Et, apparemment, ils ont l’intention de les atteindre quel que soit le résultat de leurs premières saisons respectives. Selon Prime Video, Les anneaux de pouvoir s’étendrait sur cinq épisodes. En octobre, le tournage du deuxième volet commence. Que le succès soit ou non aussi retentissant que l’espère la plateforme, il y aura au moins une conclusion ou quelque chose de proche de l’histoire centrale.

Quelque chose de similaire se produit avec La Maison du Dragon, dont a confirmé une deuxième saison quelques jours seulement après la première du premier épisode du premier. On ne sait toujours pas si la saga des Targaryen pourrait être étendue à plus de quatre, comme cela a été suggéré. Mais pour l’instant, l’adaptation de Le feu et le sang racontera l’essentiel de leur conflit. Ce qui, sans doute, pourrait être une stratégie pour sécuriser l’univers en expansion de la grande histoire de Westeros et de ses souverains.