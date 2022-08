Comment ajouter un visage Face ID supplémentaire sur votre iPhone ou iPad Pro ?

Partager un iPhone n’est peut-être pas une pratique courante. Cependant, certaines personnes ont besoin d’autoriser un tiers à accéder à leurs appareils. Que ce soit pour des raisons d’accessibilité sur votre iPhone, ou parce que vous avez un iPad Pro familial à la maison, l’ajout d’un visage Face ID supplémentaire est à la fois possible et facile à réaliser.

Pour commencer, vous devrez disposer d’un iPhone ou d’un iPad Pro sur une version supérieure à iOS 12. C’est à partir de cette mise à jour qu’Apple a permis à ses utilisateurs d’ajouter un visage supplémentaire à Face ID. Maintenant, vous pouvez même l’installer pour l’utiliser avec un masque.

Bien que il ne s’agit pas d’une fonctionnalité créée spécifiquement pour ajouter un autre visage à Face ID il remplit son rôle. Cependant, vous pouvez également l’utiliser pour ajouter d’autres types d’équipements, tels que ceux de sécurité et de protection du visage, qui pourraient empêcher votre iPhone de vous reconnaître.

Le processus est assez simple et direct. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes décrites ci-dessous et en quelques minutes, vous serez en mesure de déverrouiller votre iPhone et votre iPad avec un visage supplémentaire.

Comment ajouter un visage supplémentaire à Face ID sur un iPhone ou un iPad Pro

Connectez-vous à l’application Paramètres depuis votre iPhone ou iPad. Ensuite, faites défiler l’écran jusqu’au Face ID et code. Saisissez votre code de déverrouillage pour accéder aux paramètres. Une fois à l’intérieur, faites défiler l’écran jusqu’à ce que vous trouviez Définir une apparence supplémentaire. C’est ici que vous pourrez ajouter le visage supplémentaire à Face ID. Placez-vous donc devant la caméra et suivez les étapes indiquées à l’écran. Une fois la configuration terminée, votre iPhone ou iPad devrait être en mesure de déverrouiller le système avec ce nouveau visage.

Le visage supplémentaire Face ID peut-il être supprimé ?



La réponse est oui, mais dans le processus, vous devrez également supprimer votre propre visage. La raison en est qu’Apple ne permet pas la suppression face à face. Au lieu de cela, vous devrez réinitialiser complètement vos paramètres Face ID.

Si vous voulez supprimer la face supplémentaire créée à l’intérieur de votre iPhone ou iPad, vous pouvez le faire comme suit.