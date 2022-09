Comment déplacer et copier des fichiers d’un iPhone ou d’un iPad vers une carte SD

Apple a passé des années à essayer de nous vendre l’idée que avec un iPad on peut tout faire. qu’à partir de ça pas si petit tablette, nous pouvons effectuer nos tâches quotidiennes comme s’il s’agissait d’un ordinateur, de l’édition d’images professionnelle à la programmation.

Cependant, pour que quelque chose nous soit aussi utile qu’un ordinateur portable, il doit d’abord avoir de nombreuses fonctionnalités ; parmi eux celui du pouvoir déplacer et copier des fichiers vers et depuis stockage externe.

Heureusement pour ceux de Cupertino, c’est possible depuis l’iPad et l’iPhone. Vous voulez savoir comment déplacer et copier des fichiers depuis une carte microSD et vice versa ? C’est plus simple que vous ne le pensez. Cependant vous aurez d’abord besoin de certains éléments pouvoir démarrer.

De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?

Adaptateur Lightning vers carte SD

Si vous souhaitez déplacer des fichiers entre votre iPad ou iPhone et une carte microSD, vous aurez bien sûr besoin un lecteur de carte compatible avec votre appareil. Rappelons qu’il existe plusieurs modèles d’iPad, et que certains d’entre eux disposent d’un port Lightning ou USB-C. Selon le modèle, vous aurez besoin d’un adaptateur USB-C vers SDSoit Foudre vers SD.

Dans le cas de l’iPhone c’est plus simple, et c’est que jusqu’à présent tous les modèles actuels ont un port Lightning. Cherchez simplement un adaptateur Foudre vers SD et vous aurez presque tout.

Par contre, si vous envisagez de connecter une microSD et non une carte SD, il vous faudra également disposer d’un lecteur microSD vers SD. De cette façon, vous pouvez insérer la petite carte dans l’adaptateuret plus tard ce dernier dans le connecteur susmentionné pour iPhone et iPad.

Comment transférer des fichiers de l’iPhone et de l’iPad vers la carte SD

Si vous avez déjà tout préparé, la seule chose dont vous avez besoin est de connecter tout là où il va. Branchez la carte microSD dans le lecteur SD, puis le lecteur SD dans l’adaptateur USB-C vers SD ou Lightning vers SD. Pour finir, branchez-le sur votre iPhone ou iPad et il devrait être reconnu automatiquement.

Maintenant, nous allons utiliser l’une des fonctionnalités les plus utiles, mais aussi l’une des plus négligées d’iOS et d’iPadOS. Ceci est l’application Fichiers, qui sera le centre névralgique de nos opérations de transfert. Pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un iPhone ou d’un iPad avec iOS 11 ou plus. Si vous possédez déjà cette version ou une version plus récente, l’application Fichiers sera préinstallée sur votre appareil, vous n’avez donc pas grand-chose à faire.

Rechercher votre document dans l’application Fichiers

Lorsque vous êtes sûr que tout est prêt, vous pouvez maintenant commencer à déplacer et à copier fichiers de votre iPhone et iPad sur votre carte SD. Suivez simplement ces étapes :

Branchez l’adaptateur sur votre iPhone ou iPad. Entrez dans l’application Dossiers de votre appareil. ici, allez dans l’onglet Explorer (sur iPad, ce n’est pas nécessaire, car cet onglet occupe toute la barre latérale gauche). C’est là que vos documents seront stockés. De plus, vous pouvez voir d’autres sections, telles que iCloudDrive, iPhone Oui téléchargements.

Ce sera ici où vous devrez trouvez le fichier que vous voulez déplacer sur votre carte SD. Recherchez dans les dossiers ou avec des filtres pour trier par taille, nom, date et bien plus encore. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut pour rechercher directement le fichier par son nom.

Copiez, coupez ou déplacez votre fichier depuis votre iPad

Une fois que vous l’avez localisé, vous n’avez qu’à faire ce qui suit pour le transférer sur votre carte SD.

Appuyez sur le fichier pendant une seconde. Vous pouvez également appuyer sur les trois points en cercle en haut de l’écran. Ici, vous pouvez choisir Sélectionnerau cas où vous souhaiteriez transmettre plusieurs fichiers. Lorsque vous avez tout sélectionné, touchez où il est dit Déplacer. Si vous avez sélectionné plusieurs fichiers, appuyez sur l’icône du dossier dans la barre inférieure. Une fenêtre s’ouvrira. Ce sera ici que vous sélectionnerez le répertoire pour enregistrer les fichiers choisis. Bien sûr, sélectionnez le lecteur de stockage externe que vous avez installé. toucher le bouton Copier en haut de l’écran et les fichiers commenceront à être transférés.

Si vous souhaitez déplacer des fichiers de votre carte SD vers votre iPhone ou iPad, suivez simplement ces mêmes étapes. Oui, d’abord vous devrez saisir l’unité de stockage externe dans la fenêtre Explorer; sélectionnez ce que vous voulez et transférez-le enfin sur le stockage local de l’appareil. Ceux-ci peuvent être iCloud Drive (bien que cela le télécharge sur votre cloud), iPhone, Téléchargements ou tout autre dossier que vous avez créé sur l’appareil.