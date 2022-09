Les podcasts sont devenus l’une des méthodes de divertissement les plus populaires. Cependant, avant même qu’ils ne prennent leur envol, Apple nous a déjà permis d’écouter et de télécharger nos émissions préférées depuis votre application Podcasts. Cela est intégré nativement dans iOS, iPadOS, macOS et même une version Web.

Bien que l’application fonctionne comme un charme et possède une interface assez intuitive, elle a un problème parfois difficile à résoudre. Ledit problème est les téléchargements automatiquesqui démarrent sans que nous nous en rendions compte et pourraient consommer une partie de notre forfait de données mensuel.

Pour cette raison, nous allons vous montrer aujourd’hui Comment désactiver les téléchargements automatiques pour l’application Podcasts sur votre iPhone ou iPad. En quelques étapes simples, vous pourrez commencer à écouter vos programmes sans craindre qu’ils ne se téléchargent en arrière-plan ; quelque chose qui finira non seulement par affecter votre consommation de données, mais aussi votre stockage interne.

Comment désactiver les téléchargements automatiques de podcasts sur iPhone et iPad

Pour désactiver les téléchargements automatiques de podcasts sur votre iPhone ou iPad, assurez-vous simplement de suivre les étapes ci-dessous. Cette procédure se compose de deux partiesun dans l’application Paramètres et un dans l’application podcasts elle-même.

Première partie

ouvrir l’application Réglages de votre iPhone. Tiens, va à podcast. Dans la section téléchargementsdésactiver télécharger sur enregistrer. Aussi, vous pouvez activer Supprimer les téléchargements lus pour supprimer automatiquement les podcasts que vous avez déjà écoutés. Recherchez ensuite la section téléchargements automatiques. désactiver activer sur suivre. En option, vous pouvez également désactiver Autoriser par réseau cellulaire. En éteignant ce dernier, votre iPhone ne pourra plus télécharger les épisodes via les données, vous devrez donc vous connecter à un réseau Wi-Fi si vous le souhaitez.

Une fois que vous avez désactivé ce qui précède, Les épisodes de l’application Podcasts ne seront plus téléchargés automatiquement. Cependant, il est probable que vous en ayez déjà téléchargé sur votre iPhone ou iPad et que vous ne sachiez pas comment les supprimer. Suivez simplement la procédure pour effacer votre stockage des audios que vous n’utilisez plus.

Deuxième partie

Très bien. Désormais, chaque fois que vous vous abonnez à une nouvelle chaîne de podcasts, les podcasts ne seront plus téléchargés automatiquement. Cependant, ceux auxquels vous êtes déjà abonné ils commenceront à télécharger du contenu chaque fois qu’ils mettront en ligne un nouvel épisode.

Malheureusement, Apple n’inclut pas de contrôle pour cette option dans le menu Paramètres. Cependant, vous pouvez le contrôler depuis l’application Podcasts. Cette procédure peut être quelque peu lourde.et c’est que vous devrez ouvrir une à une toutes les chaînes de podcast auxquelles vous êtes abonné.

Ouvre podcast sur votre iPhone. Allez dans l’onglet Bibliothèque. Saisissez l’un des podcasts auxquels vous êtes abonné. Une fois sur l’écran principal de cette chaîne, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. appuyez sur Paramètre. Désactivez maintenant téléchargements automatiques. Répétez cette procédure dans chacune des chaînes auxquelles vous êtes abonné.

Comment supprimer des podcasts téléchargés sur iPhone et iPad

Si vous souhaitez supprimer les podcasts qui ont été automatiquement téléchargés sur votre iPhone, procédez comme suit.