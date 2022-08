Comment déverrouiller votre iPhone à la voix : un guide étape par étape

Avez-vous déjà demandé à Siri de déverrouiller votre iPhone ? Si oui, vous saurez que l’assistant refuse toujours de le faire. Cependant, il existe un moyen de déverrouiller votre iPhone avec votre voix bien qu’il ne soit pas conçu spécifiquement à cette fin.

Cependant, si vous vous trouvez dans l’incapacité de déverrouiller votre téléphone avec Face ID, Touch ID ou le code d’accès pour une raison quelconque, cela peut vous aider beaucoup. Il suffit de suivre les étapes que nous vous montrons ci-dessous.

Avant de commencer, Sachez que cette procédure rendra votre iPhone vulnérable à d’autres personnes. Malheureusement, le téléphone n’est pas capable de reconnaître la voix de la personne qui dicte les instructions. Par conséquent, si quelqu’un sait dire les bons mots, l’iPhone procédera à l’exécution de la commande sans distinction.

Si vous êtes prêt à prendre le risque, il suffit de suivre les étapes ci-dessous.

Comment déverrouiller votre iPhone par la voix

Connectez-vous à l’application Paramètres sur votre iPhone. Allez à la Accessibilité. Ici, allez à Commande vocale. Activez la fonction en haut de l’écran. Une fois que c’est fait, vous pouvez commencer à le configurer.

La commande vocale vous permettra d’exécuter une commande sur votre mobile. Avec ça, l’iPhone pensera que quelqu’un tape manuellement le code de déverrouillage alors qu’il s’agit en fait d’une émulation. C’est pourquoi, avant de commencer, vous devrez d’abord marquer sur l’écran de votre iPhone les points sur lesquels se trouvent les chiffres qui constituent le code pin de votre iPhone.

Comment pouvez-vous faire cela ? Une bonne idée est d’utiliser une sorte de peinture facile à effacer, comme du rouge à lèvres. Cela vous permettra de marquer les endroits spécifiques, puis de les effacer à l’aide d’une serviette de table.



Une fois l’iPhone verrouillé, veillez à couvrir le lecteur Face ID pour empêcher l’appareil de se déverrouiller avec votre visage. Une fois cette dernière opération effectuée, glissez vers le haut et appuyez sur le mot Face ID. Maintenant, vous verrez le clavier numérique pour entrer le code. Dial avec le rouge à lèvres ou la peinture de votre choix les endroits où vont les chiffres qui composent votre code. L’écran étant déjà en surbrillance, déverrouillez votre iPhone et accédez au menu Contrôle vocal en suivant les étapes ci-dessus.

Comment configurer le geste personnalisé

Dans le menu Contrôle vocal, tapez sur Personnaliser les commandes. Ensuite, allez sur Créer une nouvelle commande… Écrivez la phrase qui déverrouillera votre iPhone. Pour des raisons pratiques, nous avons choisi Déverrouiller mon iPhone. Ouvrez Action et sélectionnez Effectuer un geste personnalisé. C’est là que la peinture sur l’écran entre en jeu. En utilisant les points spécifiques que vous avez marqués, tapez dans l’ordre d’exécution de votre code de déverrouillage. Lorsque vous êtes prêt, tapez sur Sauvez dans le coin supérieur droit.

Une fois que c’est fait, vous pouvez procéder à l’effacement de l’écran de votre iPhone et le déverrouiller avec votre voix. Il suffit de le verrouiller à nouveau, et sans que Face ID ne vous voie, Faites glisser l’écran vers la section du pavé numérique et prononcez les mots que vous avez choisis. Il n’est pas nécessaire d’invoquer Siri, il suffit de dire la commande à voix haute.

Dans notre cas, en disant Déverrouiller mon iPhone, la commande est exécutée et les boutons commencent à être pressés comme par magie, le téléphone mobile est déverrouillé et prêt à être utilisé.