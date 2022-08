Comment et où regarder The Dragon House, la nouvelle série de Game of Thrones

The Dragon House est la nouvelle série dans l’univers de Game of Thrones dont vient d’être diffusé en avant-première sur HBO Max. Comme son prédécesseur, l’attente est à son comble, et nous, qui avons déjà vu le premier épisode (et une partie de la série), nous nous attendons déjà à ce que, contrairement à la dernière saison de Game of Thrones, La maison du dragon pointe dans la bonne direction.

Le développement du monde fantastique créé par George R.R. Martin a beaucoup à offrir, c’est pourquoi nous savions tous que cette préquelle de Game of Thrones J’allais mettre tous mes œufs dans le four. The Dragon Houseest diffusé en exclusivité sur HBO Max. Vous devrez donc vous abonner à ce service pour regarder tous les épisodes.

Contrairement aux autres grandes premières, The Dragon House suit les traces des séries précédentes et ne sortira qu’un épisode par semaine. Oui, oubliez le marathon de la série le jour de la première. À l’ancienne, et comme beaucoup de grandes séries telles que celles diffusées sur Disney+, les premières ont lieu semaine par semaine.

Dragon House ne peut être vu que sur HBO Max

S’il vous plaît noter que si vous vous attendez à voir les personnages de Game of Thrones oubliez-le. La série est un prequel qui se déroule 200 ans plus tôt, d’après ce que nous voyons dans The Dragon House est tout neuf. Cependant, les familles sont connues. La série explorera la Maison Targaryen et ses dragons, mais avant, bien avant l’époque de Daenerys Targaryen :

Ainsi, la série dépeindra les moments les plus turbulents de la Maison Targaryen, lorsqu’ils se sont affrontés pour le contrôle du Trône de fer, le siège du pouvoir du Roi des Sept Royaumes. En fait, ceux qui ont regardé Game of Thrones verront que l’histoire des Targaryens à cette époque est un souvenir récurrent tout au long de la série, surtout à partir de la troisième saison, lorsque Daenerys occupe le devant de la scène.

Elle comptera 10 épisodes hebdomadaires, qui commenceront le 21 août et se poursuivront pendant les dix semaines suivantes, avec une grande finale prévue pour la fin novembre The Dragon House est ici.